AVA per le migliori tesi di laurea sul tema rifiuti

Alto Vicentino Ambiente, quinta edizione Premio AVA per le migliori tesi di laurea sul tema rifiuti.

Dopo il grande successo riscontrato durante le precedenti edizioni, Alto Vicentino Ambiente indice nuovamente il concorso premiante le migliori tesi di laurea le quali hanno come argomento i modelli innovativi per la gestione dei rifiuti.

proclama la quinta edizione del concorso il quale assegna un premio alle migliori tesi di laurea che trattano il tema della gestione innovativa dei rifiuti.

L’obiettivo del progetto consiste nel dare rilievo alla ricerca svolta dai giovani per quanto concerne il tema in questione.

Possono partecipare le tesi di laurea magistrali discusse in Italia sulla gestione innovativa dei rifiuti – in rapporto alle nuove tecnologie, ai materiali riciclabili, ai trattamenti dei rifiuti, alla valorizzazione del rifiuto nella produzione di energia, a nuove forme di gestione/efficientamento del servizio di raccolta, ai sistemi di partnership per la riduzione dei rifiuti, ecc…

Il concorso si rivolge a tutti i laureati degli atenei nazionali che abbiano discusso o debbano discutere la tesi di laurea magistrale nel periodo compreso tra gennaio del 2021 e giugno del 2023.

AVA ha stanziato la somma di 3.000 euro per i riconoscimenti ai migliori lavori: i premi in denaro saranno distribuiti alle tre tesi che si aggiudicheranno il maggior punteggio tra quelle presenti in graduatoria.

Nello specifico, il primo classificato riceverà un premio di 1.500 euro, il secondo classificato uno di 1.000 euro e il terzo classificato un premio di 500 euro.

La data ultima per la partecipazione è il 30 giugno 2023.

Tutte le tesi dei partecipanti verranno sottoposte al giudizio di un Comitato di valutazione, composto da personale interno esperto di AVA, professionisti e docenti universitari.

Il Comitato valuterà preliminarmente la coerenza tra il campo tematico del Bando e l’argomento della tesi di laurea.

Successivamente, si esamineranno i lavori secondo i criteri di: innovatività della proposta, applicabilità per la realtà di AVA e i Comuni del territorio, impatto ambientale e risultati conseguibili dall’applicazione della proposta.

La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata a partire dal mese di settembre 2023.

I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica, data e luogo della quale verrà definito in seguito.

Tutti i dettagli su documenti da presentare e modalità di partecipazione sono consultabili nel “Bando di concorso – quinta edizione” scaricabile dal sito web aziendale www.altovicentinoambiente.it, alla pagina dedicata.

Nell’ottica di una riduzione del materiale stampato, verranno ammesse le tesi partecipanti inviate soltanto in modalità telematica: tramite invio a mezzo via posta elettronica a comunicazione@altovicentinoambiente.it oppure attraverso siti gratuiti di trasferimento file (cloud storage) per file superiori a 15 Mega.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Alto Vicentino Ambiente al numero 0445-575707 o alla mail comunicazione@altovicentinoambiente.it

Schio, 18 ottobre 2022

Alto Vicentino Ambiente Srl – Via Lago di Pusiano, 4 – 36015 Schio – Vicenza

www.altovicentinoambiente.it

https://altovicentinoambiente.it/premio-tesi-di-laurea/

Qui invece, i link ad ogni singolo documento:

– Locandina del Premio: https://altovicentinoambiente.it/wp-content/uploads/2022/10/LOCANDINA_Premio-Tesi-di-Laurea_quinta-edizione.pdf

– Bando: https://altovicentinoambiente.it/wp-content/uploads/2022/10/BANDO-CONCORSO_Premio-Tesi-di-Laurea-AVA_2022.pdf

– Domanda di partecipazione: https://altovicentinoambiente.it/wp-content/uploads/2022/10/DOMANDA-PARTECIPAZIONE_Premio-Tesi-Laurea-AVA_2020.docx