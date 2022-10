Attivo il servizio di bike sharing “Marano in bici”

“Marano in bici”: attivo il servizio di bike sharing del Comune di Marano Vicentino

È partito il 1° ottobre il servizio di bike sharing del Comune di Marano Vicentino, “Marano in bici”. I cittadini possono prelevare le biciclette nelle due stazioni: davanti alla biblioteca comunale in via Marconi, o accanto alla stazione ferroviaria, in via Stazione. Le biciclette a disposizione sono sei: quattro a pedalata assistita e due tradizionali, e possono essere riconsegnate anche nell’altra stazione rispetto a quella del prelievo.

Per utilizzare il servizio, è necessario scaricare l’app gratuita “BicinCittà”, registrarsi e fare l’acquisto con la carta di credito o Satispay. A breve sarà inoltre disponibile, oltre all’app, il noleggio tramite tessera. Si cerca la stazione sulla mappa e si seleziona la colonnina dalla quale si vuole prelevare la bicicletta. Per la riconsegna si inserisce la bici in una qualsiasi colonnina vuota e si attende il segnale di conferma dalla app.

Il noleggio sarà gratuito per la prima ora, e dall’ora successiva avrà un costo di 1 euro per ogni ora; la bicicletta può essere noleggiata anche per un giorno intero, senza abbonamento, al costo di 5 euro; l’abbonamento annuale ha invece un costo di 15 euro, di cui 5 euro di credito da usare per il noleggio delle biciclette. Per il mese di ottobre 2022, in promozione, l’abbonamento annuale è gratuito, e ogni somma caricata equivale a credito da usare per il noleggio di una bicicletta.

Le bici a pedalata assistita (con batteria carica) hanno un’autonomia media di 25 chilometri; il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Fonte: Comune di Marano Vicentino