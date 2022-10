Gara di Arte Muraria: alle finali nazionali, il team della Scuola Costruzioni Vicenza vince il secondo premio assoluto di categoria e il premio speciale giovani promesse – Gara di Arte Muraria – Scuola Costruzioni Vicenza

Nuovo, doppio, trionfo per gli studenti

della Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio nella Gara di Arte Muraria Ediltrophy 2022, competizione nata nel 2008 per volontà delle Parti Sociali dell’edilizia e organizzata dal Formedil in collaborazione con SAIE e IIPLE Istituto Professionale edile, nella quale giovani allievi ed esperti mastri selezionati dalle Scuole Edili/Enti unificati si confrontano per scegliere il muratore dell’anno.

Dopo il primo posto assoluto nella selezione regionale, il team composto dagli studenti Andrea Cunegatti, Thomas Randon e l’aiutante Lorenzo Zazzeron ha partecipato, in rappresentanza del Veneto, alle finali nazionali svoltesi il 22 ottobre al Saie di Bologna, la principale fiera delle costruzioni italiana.

Le squadre junior e senior vincitrici delle selezioni territoriali si sono cimentate nella realizzazione di manufatti a “regola d’arte”, in questo caso la costruzione di una fontana in mattoni faccia a vista, per promuovere la professionalità e i valori di un mestiere antico ma sempre attuale. Regolarità, sicurezza e formazione le tre leve per garantire la qualità del lavoro in edilizia.

Anche in questo caso,

gli studenti vicentini hanno fatto valere la propria eccellenza vincendo il Premio speciale Giovani promesse dedicato alla miglior squadra formata da studenti delle scuole edili di tutta Italia (quindi ragazzi e ragazze under 17), e classificandosi al secondo posto assoluto nella categoria junior, che comprende sia gli studenti che i professionisti del settore fino a 22 anni.

“Sapevamo che i nostri ragazzi avrebbero potuto ambire al podio perché hanno davvero una tecnica e una preparazione che non si trova ovunque – afferma il Presidente della Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio Marco Larese -.

Ma riuscire ad arrivare al secondo posto assoluto affrontando team composti da persone con 6-7 anni di esperienza in più, è stata, per tutta la scuola, davvero una grande soddisfazione.

A loro vanno i più grandi complimenti. Per noi è uno stimolo importante per continuare a fornire, a tutti gli studenti della nostra scuola, una delle preparazioni migliori d’Italia, come è stato dimostrato nuovamente in questa occasione”.

“Un’ottima notizia – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – che conferma l’assoluta eccellenza dell’Istituto di istruzione superiore per tecnico edile di Vicenza, un fiore all’occhiello nella formazione di operatori del settore edile e delle costruzioni”.