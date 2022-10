Sette ragazze delle classi 4^E e 5^E hanno partecipato all’inaugurazione della prima sede del FAI di Asiago raccontando ai tanti ospiti presenti la storia del “Museo Le Carceri” – Apre la sede FAI di Asiago, protagoniste anche sette studentesse dell’Ite Turismo



Un po’ di comprensibile emozione

che si è però quasi subito sciolta una volta cominciata la presentazione al termine della quale sono arrivati gli applausi e i complimenti di tutti i presenti: per sette studentesse della 4^E e della 5^E dell’Ite Turismo quella vissuta sabato 8 ottobre è stata un’esperienza formativa importante che le ha portate a rivestire per una volta un piccolo ma significativo ruolo di guide turistiche.

Le nostre sette ragazze, per una mattina nella veste di “Cicerone“, mattina hanno collaborato alla cerimonia di insediamento della prima sezione “FAI” nell’Altopiano di Asiago illustrando al pubblico numeroso la storia del Museo Le Carceri di Asiago.

“È stato emozionante vederle coinvolte e impegnate in questo ruolo” racconta la Prof.ssa Comis che le ha guidate in questa esperienza “ovvero sentirle spiegare e raccontare in pubblico qualcosa su cui si sono preparate con tanta passione e tanto interesse.

Devo dire che sono state bravissime ed è sicuramente un’esperienza che ripeteremo ancora in futuro”.

Va ricordato che questo progetto,

inserito nel loro percorso di PCTO, mira a valorizzare il proprio territorio e a trasmettere al pubblico aneddoti e curiosità della cultura locale.

All’evento erano presenti anche l’Assessore alle politiche sociali Dott.ssa Monica Gios e l’Assessore alla cultura Dott.ssa Michela Rodeghiero.

Le studentesse sono state gratificate dalla Presidente del “FAI” con numerosi ringraziamenti e dai sentiti complimenti da parte del pubblico presente alla cerimonia di inaugurazione della sezione di Asiago.

La mattinata si è poi conclusa piacevolmente con la visita guidata alla Mostra dedicata a Antonio Ligabue intitolata “Ligabue – Un altro mondo” che è stata allestita presso il Museo Le Carceri e che rimarrà aperta al pubblico fino all’1 novembre .

Sono già in cantiere le prossime iniziative per le giornate “FAI” che si terranno in primavera e che vedranno nuovamente coinvolte le nostre ragazze sempre disponibili ad offrire il loro prezioso contributo e sempre pronte ad accogliere le opportunità di crescita offerte dalla scuola in collaborazione con enti e istituzioni del territorio.

Queste le studentesse coinvolte:

Giorgia Bortoli, Benedetta Ivanovic , Desiree Basso e Gemma Crepaldi di 4^E

Asia Pesavento, Lisa Trollo e Victoria Girardi di 5^E

Il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975, sul modello del National Trust, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Ufficio Stampa www.istitutosuperioreasiago.it