Serie A2 femminile girone B, domani test casalingo – Alle 19,30 (inizio riscaldamento) al palazzetto dello sport di Vicenza le ragazze di Ivan Iosi affrontano le friulane dell’Itas Ceccarelli nell’allenamento congiunto. Ingresso libero per il pubblico – Anthea Vicenza Volley contro Martignacco.



Nuovo test match per l’Anthea Vicenza Volley, che domani (mercoledì) alle ore 19,30 (orario di inizio riscaldamento) sosterrà un allenamento congiunto casalingo contro le pari categoria (A2 femminile girone B) friulane dell’Itas Ceccarelli Martignacco.

L’appuntamento è al palazzetto dello sport di Vicenza (via Goldoni) con ingresso libero per il pubblico.

Le biancorosse di Ivan Iosi sfidano per la seconda volta informalmente Martignacco in questa pre-season dopo il test “d’andata” in Friuli.

Sabato scorso a Guastalla, Cheli e compagne hanno ben figurato nell’allenamento congiunto contro Casalmaggiore di A1 (2-1 per le casalasche) e ora aggiungono un tassello al rodaggio che porterà l’Anthea Vicenza Volley a debuttare in campionato domenica 23 ottobre nel derby provinciale contro Ipag Sorelle Ramonda Montecchio in programma a San Bonifacio (Verona).

Vicenza, 4 ottobre 2022

Nella foto di Alessio Marchi, Florencia Ferraro, palleggiatrice dell’Anthea Vicenza Volley

