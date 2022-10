Serie A2 femminile girone B, focus sull’avversario – Anthea Vicenza Volley – Cda Talmassons



Il vice allenatore biancorosso Mattia Borini analizza il 6+1 base della formazione friulana attesa domenica al palazzetto dello sport di Vicenza per la seconda giornata

Si avvicina il momento dell’esordio stagionale casalingo per l’Anthea Vicenza Volley, che – dopo aver inaugurato il cammino domenica scorsa a San Bonifacio nel derby perso 3-0 contro Montecchio – si prepara al match di domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza per sfidare la CDA Talmassons di Leo Barbieri, vittoriosa all’esordio contro Martignacco nel derby friulano.

A far conoscere il prossimo avversario delle biancorosse è l’analisi di Mattia Borini, vice di coach Ivan Iosi sulla panchina veneta. “Ci auguriamo – premette Borini – che venga più gente possibile a fare il tifo. Vogliamo dimostrare che possiamo dare di più rispetto alla nostra prima gara; in settimana non ci siamo risparmiati negli allenamenti e abbiamo lavorato duro”.

Quindi mette a fuoco la CDA. “Talmassons è una squadra molto solida. La palleggiatrice Chidera Eze, lo scorso anno a Vicenza, ama giocare con i centrali, che sono Veronica Costantini e Anna Caneva (vicentina di Rossano, ndc). E’ una formazione ostica in battuta, soprattutto con l’opposta Veronica Taborelli, punto di riferimento anche su palla alta in attacco.

Il sestetto base annovera anche le bande Aurora Rossetto e Giovanna Milana, quest’ultima molto completa e imprevedibile, visto che varia molto i colpi d’attacco. Infine, il libero Giulia De Nardi dà sicurezza alla seconda linea tra ricezione e difesa. Dal canto nostro, cercheremo di sfruttare i nostri punti di forza e di spingere soprattutto in battuta e in attacco”.

BIGLIETTI – Domenica la biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza di via Goldoni aprirà alle 16 (un’ora prima del fischio d’inizio previsto alle 17) per la vendita dei tagliandi della partita. Il costo del biglietto intero è di 10 euro, mentre il ridotto (previsto per le età comprese tra i 14 e i 18 anni e gli over 60) ha un costo di 5 euro. Ingresso gratuito, infine, per gli under 14.

Vicenza, 27 ottobre 2022

Nella foto, l’opposta Julia Kavalenka (Anthea Vicenza Volley) in attacco contro Montecchio

