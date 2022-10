Serie A2 femminile girone B, (3-0) – Anthea Vicenza Volley cede nel derby contro Montecchio



Al Palaferroli di San Bonifacio la squadra di Ivan Iosi prova a reggere l’urto della quotata Ipag Sorelle Ramonda ma alla lunga deve alzare bandiera bianca. Buoni segnali tra difesa e muro

Inizia con una sconfitta nel derby provinciale la seconda avventura consecutiva dell’Anthea Vicenza Volley in serie A2 femminile. Al Palaferroli di San Bonifacio (Verona), la squadra di Ivan Iosi ha ceduto 3-0 alle padrone di casa dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

Dopo un avvio-choc (10-0), la squadra di Ivan Iosi ha mostrato un’ottima reazione, duellando fino al finale di primo set, mentre nei successivi due parziali ha retto l’urto contro il quotato avverario fino all’incirca a metà frazione, poi le accelerazioni di Montecchio hanno fatto la differenza.

Oltre a una differenza visibile in battuta, un fondamentale spartiacque del derby è stato l’attacco: l’Ipag ha sfruttato la forza d’urto del trio laterale, con la banda Angelina top scorer con 16 punti (la metà nel secondo parziale), l’opposta Mazzon a quota 11 (altra protagonista della seconda frazione) e Tanase (8 punti, in luce in particolar modo nel primo set), senza dimenticare i 10 punti della centrale Marconato.

Vicenza, invece, ha mostrato polveri bagnate in attacco (25 per cento di positività), soprattutto in posto quattro (5 punti tra tre giocatrici impiegate in tre set), complice anche le non perfette condizioni fisiche di Dessaa Legros, andando invece in doppia cifra con l’opposta Julia Kavalenka (11 punti). Per la squadra di Ivan Iosi, al di là della sconfitta, le buone notizie arrivano dalla difesa, volitiva e orchestra dal libero Formaggio, e da un buon muro. Al centro, positiva la prestazione di Alice Farina (8 punti, con 6 attacchi e 2 muri), una delle tante debuttanti biancorosse in categoria.

LA PARTITA

– L’Anthea Vicenza Volley scende in campo con Ferraro in palleggio, Kavalenka opposta, Legros e Panucci in banda, Cheli e Farina al centro e Formaggio libero.

Montecchio firma il primo break con l’ace di Barbazeni (2-0), poi Marconato e Tanase aiutano le locali a volare sul 5-0. Time out Iosi, ma Kavalenka, dopo l’errore precedente, si fa fermare a muro da Marconato. Altro ace di Barbazeni, “doppietta” in attacco di Mazzon per un avvio da incubo per Vicenza: 10-0 e altro time out ospite. Legros e Kavalenka provano a scuotere l’Anthea (11-3), che poi aggiunge un altro mattoncino con l’attacco out di Mazzon (12-5). Vicenza – pur con due errori al servizio – sembra entrata in partita, come dimostra il buon recupero (14-9) propiziato dal muro di Panucci e dal pallonetto vincente di Kavalenka.

Time out Sinibaldi, anche se la rincorsa-Anthea prosegue sul turno in battuta della sua opposta (14-11). Montecchio respira (17-12), poi Tanase chiude uno scambio mozzafiato per il 19-14. La squadra di Iosi non si arrende, arrivando al -2 con il muro di Farina: 19-17 e time out Sinibaldi. L’Ipag Sorelle Ramonda mantiene le distanze con il braccio pesante di Giulia Angelina (22-19), poi pesa l’attacco out di Kavalenka. Tanase mura Cheli poi l’ex Nardelli trova l’ace del 25-19.

Nel secondo set,

le locali ripartono avanti (4-2), ma questa volta Vicenza risponde subito con veemenza (4-5). Montecchio ci riprova con le laterali Mazzon e Angelina (9-7), poi Marconato ferma a muro Panucci per il +3 (11-8). Vicenza è presente in difesa, ma pecca di continuità al servizio, poi Kavalenka attacca out per il 13-9. L’opposta dell’Anthea si riscatta con l’ace del -2 (13-11), anche se l’Ipag rilancia sul 15-11. Time out Iosi, ma Montecchio sfrutta la potenza dei laterali per trovare il +5 (17-12 a firma di Angelina). Vicenza è volitiva in difesa con il libero Formaggio, ma gli scambi lunghi finiscono nella cascina delle padrone di casa (19-13). Dentro Ottino per una spenta Legros, ma l’ace di Bartolucci è una sentenza: 20-13 e time out Iosi. La sosta non basta, con Montecchio che vola agevolmente verso il 25-16 a firma di Marconato.

Nel terzo set, Vicenza parte con Ottino in sestetto, poi è Farina a mettersi in evidenza (attacco più muro per il 3-3). L’equilibrio iniziale è rotto dall’ace di Marconato (7-5), poi allunga Angelina (attacco più battuta vincente per il 10-7). La squadra di Sinibaldi scioglie il braccio e prende fiducia, scappando sul 13-8. Time out Iosi, ma Vicenza è alle corde (out Kavalenka per il 16-9). Time out ospite sul 19-11, poi entra Galazzo per Ferraro in regia, si rivede Legros in posto quattro, ma è tutto inutile: finisce 25-13 e 3-0.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA:

Ivan Iosi (tecnico Anthea Vicenza Volley):

“Peccato per l’impatto iniziale sul match, probabilmente dettato dall’emotività e dal desiderio di far bene; in quella situazione di difficoltà, si è vista la risposta della squadra e questo deve darci più consapevolezza. Nel secondo set, abbiamo pagato alcune inesattezze nella finalizzazione dopo un bel lavoro tra difesa e muro, poi è chiaro se per esempio una giocatrice come Angelina passa sopra il muro bisogna prenderne atto. Nel terzo abbiamo avuto un po’ di foga di riaprire l’incontro e questo ci ha fatto commettere subito alcuni errori in battuta. Dobbiamo ripartire dal nostro muro-difesa e migliorare il dato di positività in attacco”.

Alice Farina (centrale Anthea Vicenza Volley):

“All’inizio abbiamo fatto fatica a sbloccarci, poi quando ciò è avvenuto abbiamo espresso un buon gioco, tenendo testa in diversi frangenti a Montecchio, che comunque è una squadra costruita per far bene e si è visto soprattutto con le loro accelerazioni che hanno poi inciso sui set. La nostra difesa ha funzionato bene, ci stiamo lavorando molto, mentre forse dovevamo mettere più pressione in battuta e anche qualche attenzione in più nella stessa difesa perché non bastano mai. Il mio esordio? Premesso che non sarò mai completamente soddisfatta, ho giocato un discreto match. Vorrei limitare gli errori in battuta, in attacco sto trovando una buona intesa con Florencia Ferraro e a muro era il fondamentale su cui dovevo insistere”.

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO-ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0

(25-19, 25-16, 25-13)

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO: Angelina 16, Barbazeni 4, Mazzon 11, Tanase 8, Marconato 10, Bartolucci 2, Maggipinto (L), Muraro, Nardelli 1. N.e.: Cometti, Malvicini, Esposito, Brandi (L). All.: Sinibaldi

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Panucci 2, Cheli 3, Ferraro 1, Legros 1, Farina 8, Kavalenka 11, Formaggio (L), Galazzo, Ottino 2, Digonzelli. N.e.: Martinez, Groff. All.: Iosi

ARBITRI: Serafin e Sabia

NOTE: Durata set 28′, 27′, 23′ per un totale di 1 ora e 13 minuti di gioco

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio: battute sbagliate 9, ace 6, ricezione positiva 41% (perfetta 30%), attacco 42%, muri 5, errori 20

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 13, ace 1, ricezione positiva 55% (perfetta 33%), attacco 25%, muri 6, errori 23.

Vicenza 23 ottobre 2022

Nelle foto, alcuni momenti del match tra Ipag Sorelle Ramonda Montecchio e Anthea Vicenza Volley

www.volley-vicenza.it