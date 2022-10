Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Volley serie A2 femminile girone B – Focus sull’avversario dell’Anthea Vicenza Volley



Domenica le biancorosse di coach Ivan Iosi giocheranno il derby provinciale a San Bonifacio. L’analisi del vice allenatore Mattia Borini

Si avvicina il momento dell’esordio stagionale per l’Anthea Vicenza Volley nel campionato di A2 femminile.

Domenica alle 17 al PalaFerroli di San Bonifacio (Verona) le ragazze di Ivan Iosi inizieranno il proprio cammino con il derby provinciale contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, che quest’anno giocherà i match casalinghi nell’impianto veronese.

A presentare il primo avversario stagionale è Mattia Borini, giovane tecnico milanese che ricopre il ruolo di vice allenatore dell’Anthea Vicenza Volley.

“L’Ipag – commenta Borini – è una formazione molto solida, sia in seconda linea sia in chiave offensiva. In attacco, la schiacciatrice Giulia Angelina è un terminale molto importante, come del resto anche l’opposta Giorgia Mazzon, altra attaccante di peso e molto fisica.

Con la palleggiatrice Valentina Bartolucci giocano una palla molto spinta e con pallone in mano il gioco è molto rapido. In banda, sta recuperando Alice Tanase, poi è pronta anche l’ex Vicenza Rachele Nardelli, ottima giocatrice al servizio.

Marianna Maggipinto è un libero di esperienza e di valore per l’A2,mentre al centro Montecchio ha varie opzioni con Cometti, Barbazeni, Marconato e Brandi. L’Ipag ha una ricezione molto solida e per noi sarà importante spingere al servizio per cercare di arginare soprattutto Angelina, che catalizza una buona parte di palloni anche nel gioco veloce e non solo in palla alta.

Per quanto riguarda il nostro gioco, stiamo lavorando per migliorare soprattutto l’attacco e tutto quanto concerne il gioco di squadra, aiutandosi in campo, evitando il più possibile gli errori e affinando l’intesa per tenere la palla in gioco”.

Vicenza, 20 ottobre 2022

Nella foto di Antonio Trogu, Mattia Borini, vice allenatore dell’Anthea Vicenza Volley

