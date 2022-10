Anthea Vicenza Volley: domani test pre-campionato

Quadrangolare di categoria a Offanengo – Serie A2 femminile girone B – Anthea Vicenza Volley



Domani le biancorosse saranno impegnate nel Trofeo Pietro Bressan con Cremona, Club Italia e le padrone di casa. B2 femminile, per le giovani di Vicenza Volley trasferta a Orgiano

Prove generali a una settimana dall’esordio in campionato per l’Anthea Vicenza Volley, che domani (sabato) parteciperà al Trofeo Pietro Bressan a Offanengo (Cremona), quadrangolare di A2 femminile che vedrà protagoniste anche le padrone di casa della Chromavis Eco DB, l’Esperia Cremona e il Club Italia femminile.

Alle 11,30 la squadra di Ivan Iosi sfiderà l’Esperia Cremona nella seconda semifinale (due set su tre); il programma pomeridiano prevede alle 15,30 la finale terzo-quarto posto (sempre al meglio dei tre set) seguita dalla finalissima (tre set su cinque).

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta Facebook su Obiettivo Volley con la telecronaca di Luca Piantelli.

B2 FEMMINILE – Domani scenderà in campo anche la formazione di B2 femminile di Vicenza Volley, con le giovani biancorosse di scena alle 20,30 a Orgiano contro la Laserjet nella seconda giornata del girone D.

“Come noi – osserva coach Roberto Caron – Orgiano arriva da una sconfitta all’esordio; ci presentiamo a questa partita con diverse assenze per infortuni e abbiamo dovuto convocare due promettenti giovani classe 2007. In settimana ci siamo allenati bene e daremo il massimo per fare meglio rispetto all’esordio che ci ha visto competitivi contro Cerea solo nel terzo set”.

Vicenza, 14 ottobre 2022

Nella foto di Antonio Trogu, il gruppo dell’Anthea Vicenza Volley

