Volley serie A2 femminile girone B, che ruggito l’Anthea Vicenza Volley: 3-1 alla Cda Talmassons

Prima vittoria stagionale all’esordio casalingo per le ragazze di Ivan Iosi, che sfoggiano una prestazione maiuscola e piegano le forti friulane

Un esordio casalingo con i fiocchi

culminato con una vittoria tanto prestigiosa quanto meritata. E’ un’Anthea Vicenza Volley scintillante quella che festeggia il primo successo stagionale grazie al 3-1 casalingo contro la quotata Cda Talmassons delle ex Chidera Eze e Isabella Monaco.

Nel suo primo appuntamento davanti al pubblico amico, la squadra di Ivan Iosi ha saputo mettere in campo una prestazione da applausi, meritando il bottino pieno abbinando qualità a carattere, sapendo anche sopperire all’indisponibilità della vigilia della palleggiatrice Florencia Ferraro, ottimamente sostituita da Sonia Galazzo.

In una prestazione davvero corale e positiva su più fronti, spiccano i 21 punti dell’opposta Julia Kavalenka e i 15 della centrale Alice Farina, equamente ripartiti tra attacco, muro e battuta, fondamentale – quest’ultimo – che ha sorriso alla squadra di casa. Bello, invece, il duello tra le due formazioni a muro, testimoniato dal 12-12 del fondamentale. Tra i fattori che hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore delle biancorosse locali, la difesa e il minor numero di errori commessi.

“Alle ragazze – commenta coach Iosi –

avevamo chiesto entusiasmo e “fuoco” da far percepire ad avversario e pubblico amico. Domenica scorsa con Montecchio, al di là del risultato, si erano visti alcuni segnali buoni su cose che stiamo provando a costruire lavorando benissimo in allenamento.

Oggi le abbiamo concretizzate: siamo stati forti in difesa, in ricostruzione, abili nelle presenze nelle coperture e riducendo al massimo la soglia di errore. Abbiamo messo sotto pressione una squadra forte come Talmassons, esprimendo una grande pallavolo soprattutto nel secondo e nel terzo set, spingendo nei momenti che contavano.

Inoltre, sotto nel punteggio, nel quarto abbiamo lavorato con qualità e attenzione punto per punto. Sono felice, mando un pensiero a Florencia Ferraro che non è stata bene oggi e i complimenti a Sonia Galazzo che ha giocato una partita meravigliosa”.

Meriti che sportivamente ha riconosciuto anche il tecnico della Cda Talmassons Leonardo Barbieri. “Abbiamo giocato un primo set con molta attenzione e precisione nel muro-difesa, poi Vicenza ha aumentato l’intensità del gioco, prendendo un ritmo che non siamo riusciti a tenere in termini di continuità, poi abbiamo pagato dazio anche in termini di concentrazione.

L’Anthea ha fatto meglio di noi in difesa e nelle azioni lunghe e si è meritata la vittoria”.

Protagonista nel derby di San Bonifacio, idem oggi contro la Cda. E’ un ottimo inizio di stagione quello della centrale torinese dell’Anthea Vicenza Volley Alice Farina, classe 2000, al suo primo anno in biancorosso e in categoria.

“Non voglio che si pensi che questo successo sia un’eccezione – mette subito in chiaro – sono infatti convinta che questo sia lo standard del nostro gruppo che finalmente si è espresso al massimo e come sa fare.

Stiamo veramente lavorando tanto, coach Iosi ci porta allo stremo in allenamento, ma questi sono i risultati. Io stessa, dopo la partita con Montecchio in cui avevo anche giocato bene ma avevo commesso tre errori al servizio, mi sono imposta alla fine di ogni seduta d’infilare dieci battute senza errori. A quanto pare è servito”.

LA PARTITA –

L’Anthea parte bene e tiene testa a Talmassons: Kavalenka suona la carica (10-12), poi Panucci firma il 16-16 con un bell’attacco. Altri “braccioni” si scaldano, con Taborelli tra le ospiti e Legros per le biancorosse verso il 19-19. Break ospite e time out Iosi, poi il pallonetto di capitan Cheli vale il 22-22 che lancia lo sprint che però premia le friulane (22-25).

La riscossa-Anthea parte già dal secondo parziale, aperto con un 5-2 firmato da Farina. Time out Barbieri, ma Kavalenka non resta a guardare allungando sul +5 (7-2). Ancora la centrale di casa è sugli scudi (ace del 10-5), ma Taborelli rende pan per focaccia al servizio (11-9 e time out Iosi).

La Cda impatta a quota 11, dando il via al braccio di ferro. Break vicentino con Legros (16-14), con il gap che si dilata con l’ace di Kavalenka (20-16). L’americana dell’Anthea Vicenza Volley è protagonista e spinge la squadra verso il 25-20 che pareggia i conti.

La volata vittoriosa galvanizza la squadra di Iosi, subito avanti nel terzo set (4-0 e 8-4). Cheli di potenza griffa il 10-5, Kavalenka confeziona il 18-13 poi i due ace di Farina sono il colpo di grazia. 22-13, preludio al 25-14 che vale il 2-1.

La quarta frazione è più equilibrata, con le due squadre che arrivano sostanzialmente a braccetto a quota sedici. Vicenza è avanti 21-19, Talmassons impatta sul 24-24, poi Kavalenka e un muro dell’Anthea fanno scatenare la festa: 26-24 e 3-1.

ANTHEA VICENZA VOLLEY-CDA TALMASSONS 3-1

(22-25, 25-20, 25-14, 26-24)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Legros 11, Galazzo 6, Groff, Panucci 9, Kavalenka 21, Cheli 9, Ottino, Farina 15, Formaggio (L), Munaron. Ne. Digonzelli, Martinez, Ghirini (L), Del Federico. All. Iosi.

CDA TALMASSONS: De Nardi (L), Milana 13, Rossetto 10, Trampus 6, Taborelli 15, Campagnolo, Caneva 9, Costantini 9, Eze 3, Michelini, Crisafulli. Ne. Monaco (L), Tognini. All. Barbieri.

ARBITRI: Marconi e Manzoni

NOTE: Durata set 28′, 28′, 25′, 34′ per un totale di 2 ore 7 minuti

VICENZA, 30 OTTOBRE 2022

Foto di Antonio Trogu

