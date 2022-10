Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 11.00 Anno Accademico 2022/2023 – Inaugurazione dell’Anno Accademico al Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”



L’evento sarà l’occasione per accogliere il nuovo Direttore, prof. Stefano Lorenzetti, e per salutare il Direttore uscente, M° Roberto Antonello, prossimo direttore dell’Istituto Musicale “Briccialdi “di Terni.

Fra gli interventi, sarà possibile assistere a momenti musicali degli studenti del Conservatorio, dalle ore 11.00: l’Ensemble ArpeConsvi, il chitarrista Raffaele Putzolu (vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2022 – sezione Chitarra), il Quartetto di Marimbe. Nel pomeriggio, dalle 17.00 sarà il momento del Duo di fisarmoniche Filippi – Parolo. A chiudere l’intensa giornata di festeggiamenti, l’Orchestra d’archi del Conservatorio “Pedrollo” diretta dal prof. Claudio Martignon.

Tutti gli interventi si svolgeranno nella Sala Pobbe del Conservatorio e sono a ingresso libero, fino esaurimento posti disponibili (non è necessaria la prenotazione).

PROGRAMMI

Sala Pobbe dalle ore 11:00

1° intervento musicale

Ensemble ArpeConsVi

Thoinot Arbeau (1519-1595) Branle de Chevaux

Carlos Salzedo (1885-1961) Chansons dans la nuit

2° Intervento musicale a cura del Chitarrista Raffaele Putzolu (Vincitore del Gran Premio delle Arti 2022- sezione Chitarra)

Joaquín Turina Pérez (1882-1949) Sevillana, op. 29

Agustín Pío Barrios (1885-1944) Una limosna por El amor de dios

3° intervento musicale

Quartetto di Marimbe

Sculpture in Wood by Rudiger Pawassar per 4 marimbe



Sala Pobbe, ore 17:00

1° Intervento Musicale.

Duo di Fisarmoniche

Martina Filippi – Jacopo Parolo

Dimitrij Šostakóvič (1906-1975) Jazz Suite n. 1

Astor Piazzolla (1921-1992) Suite del Angel

2° Intervento musicale

Orchestra d’archi del Conservatorio “A.Pedrollo”

Direttore M° Claudio Martignon

Antonio Vivaldi (1668-1741) Concerto per due violini, archi e cembalo in la minore, RV522: Valeria Bernardi e Lucia Amneris Rossi, violini solisti

Edward William Elgar (1857-1934) Serenataper archi op. 20

