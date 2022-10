Non c’è che dire: finora le parole più rivoluzionarie sono quelle di Papa Francesco: “Putin fermi la guerra. Zelensky sia aperto a serie proposte di pace”. Ancora uno sforzo

A distanza di 20 secoli il Cristianesimo,

se correttamente interpretato, resta ancora la religione scandalo nella società e nella politica, nei pensieri degli uomini, ovvero nel pensiero unico dei padroni (egemone, perché egemoni, e senza reazione). In cosa consiste lo scandalo cristiano? Ecco, non c’è uno solo degli attori del conflitto che sia d’accordo con lui.

La guerra è lo scoppio violento di una contraddizione. Volervi porre rimedio con generici appelli alla pace serve a poco, se non sono toccate le cause che l’hanno generata. E le cause più crude stanno nell’abusività del potere putiniano in Russia e nell’avidità del capitalismo occidentale, sovra ogni altro quello americano.

Insomma, a me pare chiaro: i popoli russo, ucraino, ed europeo, non sono affatto d’accordo con la guerra e ne avrebbero fatto volentieri a meno.

Il primo perché ora sta pagando con le sanzioni e i morti al fronte, l’altro perché non avrebbe avuto la distruzione del proprio paese, il tributo di vittime militari e soprattutto civili, l’ultimo perché comincia a mal sopportare il costo della guerra scatenata dai propri governi.

Al Parlamento europeo

l’emendamento al testo del Gruppo della Sinistra (Gue) “Si invita l’Ue e gli Stati membri a vagliare tutte le potenziali vie per la pace e a proseguire gli sforzi per porre immediatamente fine alla guerra” è stato rifiutato da FI, FdI, e buona parte del PD.

E allora voglio ripetere quanto è stato attribuito a Hermann Goering durante il processo di Norimberga: “Ovviamente la gente non vuole la guerra. Perché mai un povero contadino dovrebbe voler rischiare la pelle in guerra, quando il vantaggio maggiore che può trarne è quello di tornare a casa tutto intero? Certo, la gente comune non vuole la guerra: né in Russia, né in Inghilterra e neanche in Germania.”

E avrebbe proseguito: “…Che abbia voce o no, il popolo può essere sempre assoggettato al volere dei potenti. È facile. Basta dirgli che sta per essere attaccato e accusare i pacifisti di essere privi di spirito patriottico e di voler esporre il proprio paese al pericolo. Funziona sempre, in qualsiasi paese”.

A chiunque appartengano queste parole, non ce ne sono di più vere.

Anche l’argomento principe di Letta, Berlusconi e Meloni è l’ingiusto attacco di Putin, dal quale poi devono discendere una serie di misure che possono portare fino al disastro nucleare.

Ai soldati del M5S che, nel crescendo della sua azione illuminata sta abbracciando tanta parte della tradizione socialista, suggerisco un altro piccolo sforzo, un’altra agnizione: “La riconoscete la faccia del padrone dietro le bombe, il sangue, la fame, il freddo e gli altri mali? Ecco, non la dimenticate.

E’ per questo che noi siamo pacifisti, è per questo che concepiamo una sola guerra: contro colui che ci ha obbligati finora a combattere le sue”.

Giuseppe Di Maio