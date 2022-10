Il 10 ottobre si è svolto a Longarone il Concorso che ha visto la vittoria del Sommelier rodigino, ammesso di diritto alla Semifinale del Concorso Miglior Sommelier d’Italia – AIS Veneto: Michele Manca miglior sommelier del Veneto 2022

Il 2022 ha visto il ritorno del

Concorso Miglior Sommelier del Veneto, iniziativa a cadenza annuale indetta dall’Associazione Italiana Sommelier Veneto al fine di valorizzare la figura professionale e incrementare la divulgazione della cultura del vino.

Il Concorso si è svolto lunedì 10 ottobre a Longarone (Belluno), articolandosi in due fasi distinte.

Nella mattinata 11 soci AIS Veneto si sono riuniti nella sede dell’Istituto Professionale Alberghiero di Stato Dolomieu per sostenere la prova scritta, divisa in un questionario, atto a verificare le preparazione tecnica e teorica dei candidati, e in un’analisi organolettica con assegnazione di punteggio di due vini del Veneto.

Nel pomeriggio, a Longarone Fiere, si sono svolte le semifinali, riservate ai quattro concorrenti che avevano ottenuto i punteggi più alti nella prova scritta: Michele Manca della delegazione di Rovigo, Francesco Casarin ed Enrico Panizzuti di Venezia e Aldo Naddeo di Verona.

I semifinalisti si sono sfidati a coppie in una degustazione con descrizione organolettica di due vini anonimi e in una prova di abbinamento formulata dalla Giuria.

In finale sono giunti Panizzuti e Manca,

impegnati nella degustazione alla cieca di un vino veneto con domande di approfondimento, il riconoscimento di tre distillati dal mondo e, infine, in una prova di comunicazione.

Michele Manca si è distinto per grande sicurezza nella prova tecnica e capacità di lettura con un’accurata analisi organolettica del vino, aggiudicandosi il riconoscimento in denaro nonché l’ammissione di diritto alla Semifinale del Concorso Miglior Sommelier d’Italia del 2022 organizzata da AIS nazionale.

A comporre la Giuria: Maurizio Zanolla, responsabile concorsi AIS Italia; Marco Aldegheri, vicepresidente AIS Italia; Andrea Maschio della distilleria Maschio Bonaventura; Roberto Anesi, Miglior Sommelier d’Italia 2017; Alessio Serafini, Miglior Sommelier del Veneto dell’ultima edizione 2019; Cristian Maitan, Miglior Sommelier Veneto 2018.

Comunicato Stampa dell’11 ottobre 2022