AIS Veneto: Alba Vitæ

La cultura del vino al servizio della solidarietà – Scopo dell’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, è la raccolta fondi per l’associazione p63 Sindrome E.E.C. International APS Onlus attraverso la vendita del Lessini Durello Riserva Extra Brut 2014 di Giannitessari

Fare del bene attraverso la cultura del vino:

è questo l’obiettivo di Alba Vitæ, iniziativa benefica di AIS Veneto che ogni anno sostiene una realtà sociale del territorio attraverso la vendita di una tiratura limitata di alcuni dei migliori vini della regione.

La dodicesima edizione di Alba Vitæ vede il passaggio di testimone dalla delegazione AIS Veneto di Venezia a quella di Belluno, che ha deciso di sostenere l’associazione p63 Sindrome E.E.C. International APS Onlus. L’organizzazione no profit aiuta le persone affette da malattie rare, in particolare dalle mutazioni del gene p63, al fine di promuoverne l’inclusione socioculturale e sanitaria.

Tra le eccellenze enologiche venete, il vino scelto per Alba Vitæ 2022 è lo spumante Lessini Durello Riserva Extra Brut 2014 di Giannitessari: con il ricavato delle vendite l’associazione p63 provvederà all’apertura a Belluno di uno sportello di ascolto riservato alle malattie rare.

“Alba Vitæ è il frutto della vite, da sempre simbolo di vita, rinascita e bellezza – spiega Gianpaolo Breda, presidente di AIS Veneto – Un appuntamento in cui mettiamo la cultura del vino al servizio della solidarietà e che di anno in anno diventa più atteso e sentito tra i nostri soci. Si tratta inoltre di un’importante occasione di dialogo con il territorio regionale, che non passa solo attraverso la valorizzazione della migliore tradizione enologica veneta, ma anche dal sostegno a iniziative meritevoli”.



“Sono oltre 38.000 nel solo Veneto

le persone con una malattia rara – dichiara Giulia Volpato, presidente dell’Associazione p63 – Un numero importante, che porta con sé solitudine, paura, ansia, incertezza, isolamento sociale, disorientamento sanitario. Il centro servizi malattie rare – servizio dell’associazione p63 Sindrome eec international APS – attraverso lo sportello d’ascolto nato a Belluno, vuole essere un punto certo di accesso alle informazioni esistenti e uno strumento per combattere la solitudine tramite i gruppi di auto mutuo aiuto, a titolo esemplificativo, aperti a malati e familiari. L’aiuto di tutti è fondamentale per porre la giusta attenzione su una realtà ancora troppo poco considerata e molto complessa da gestire. Per questo siamo grati ad AIS Veneto per l’impegno al nostro fianco e al comune per la concreta collaborazione attivata”.

“Come Sindaco di Cortina d’Ampezzo

– conclude Gianluca Lorenzi – voglio esprimere la mia gratitudine ad Alba Vitæ e ad AIS Veneto per questa iniziativa, dove emerge la sensibilità dell’associazione rispetto alla sofferenza di chi è colpito da questa patologia. Come Amministrazione abbiamo cercato di dare il nostro supporto valorizzando l’evento, mettendo a disposizione la Sala Consiliare per sottolinearne l’importanza e valorizzare la volontà di chi si prodiga per aiutare il prossimo e assistere la ricerca”.

Il Lessini Durello Riserva Extra Brut 2014 di Giannitessari è uno spumante complesso, fine ed elegante. Da uve 100% durella, si presenta in una brillante veste oro antico con riflessi bronzo. Al palato è intenso, avvolgente e lunghissimo nella persistenza, con sentori di crosta di pane scuro, acacia e note di miele.

L’edizione limitata del Lessini Durello Riserva Extra Brut 2014 sarà acquistabile dal 7 ottobre 2022 fino all’8 gennaio 2023 al costo simbolico di 55 euro sulla pagina web di AIS Veneto (solidale.aisveneto.it/solidale), con la possibilità di ritiro nella sede di una delle sette delegazioni provinciali.

7 ottobre 2022