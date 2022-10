Agitato… Non mescolato. Interferenze e prospettive

Mostra d’arte organizzata dall’Associazione Culturale VenetArt, per la promozione della mostra d’arte dal titolo Agitato… Non mescolato. Interferenze e prospettive di Carlo Martini, che sarà ospitata presso L’Idea di Amatori Luisa piazza dei Signori, 56 – 36100 Vicenza dal 6 ottobre al 5 novembre 2022.

Titolo mostra:

Agitato… Non mescolato. Interferenze e prospettive

Periodo: dal 6/10/2022 al 5/11/2022, dal martedì al sabato in orario 9:30-12:30 e 15:30-19:30

Location: Le opere saranno esposte presso L’Idea di Amatori Luisa piazza dei Signori, 56 – 36100 Vicenza

La presentazione dell’artista avverrà giovedì 6 ottobre 2022, all’interno del locale espositivo.

Descrizione mostra

Si tratta di una mostra di pittura e grafica dell’artista Carlo Martini che esporrà le sue opere. Nella sua pittura più recente vediamo soggetti industriali rivisitati in chiave di design e resi godibili dall’attento occhio di chi sa come estrapolare il bello anche dall’immagine di una raffineria di petrolio.

Le opere inducono a riflettere su quello che la realtà industriale ha lasciato: ambienti vuoti (quelli dismessi) che l’artista sente ancora vivi e intrisi di rumori e macchinari, del vociare delle persone che ci lavoravano.

Qualcuno li ha definiti “silenzi assordanti”. Nella serie di opere digitali “Interference” ricostruisce, con la tecnica della grafica vettoriale a computer, la vista prospettica degli edifici che più lo attirano, ponendo attenzione alla sola struttura ed eliminando tutto il “superfluo”…

L’edificio è quindi protagonista e non “inquinato” visivamente dalle altre costruzioni adiacenti. I lavori sono stampati su pannelli in forex spessorati, assemblati in 2 o più livelli e completati da un inserto con pellicola effetto specchio.

