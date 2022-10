Riflessione sulla deposizione della giunta Faccio: un simbolo della violenza che portò Mussolini al potere – Accademia Olimpica: a cent’anni dalla Marcia su Roma

L’incontro si terrà venerdì 14 ottobre alle 15.30 nella nuova sala Lampertico – Cinema Odeon

All’approssimarsi del centenario della Marcia su Roma –

l’insurrezione armata che il 28 ottobre 1922 vide migliaia di attivisti del partito nazionale fascista provenienti da tutta Italia invadere la capitale, portando al potere Benito Mussolini – l’Accademia Olimpica propone venerdì 14 ottobre alle 15.30, nella Nuova Sala Lampertico del Cinema Odeon, un incontro dal titolo “Cent’anni fa, quasi a quest’ora: la deposizione a Vicenza della Giunta socialista di Luigi Faccio e la militarizzazione della politica prima della Marcia su Roma”.

La conversazione sarà introdotta e moderata dal presidente della Classe di Lettere e arti, lo storico Emilio Franzina (foto in copertina) , e avrà come relatori quattro studiosi, già dottori di ricerca presso diversi atenei: Alessandro Baù, Università di Verona e di Leicester, Federico Melotto, Università di Verona, Carlo Monaco, Università Ca’ Foscari di Venezia, e Paolo Tagini, Università di Verona.

È noto come quell’evento fu anticipato,

tra il 1920 e il 1922, da un crescendo esponenziale di violenze e di illegalità in tutto il Paese, volto ad assicurare a Mussolini la carica di capo del governo.

Questa escalation di brutalità e la progressiva “militarizzazione” della lotta politica in Italia sono da tempo oggetto di analisi da parte di autorevoli studiosi, ma alcuni episodi – locali ma significativi – meritano di essere portati in piena luce e analizzati in profondità.

È il caso, appunto, dell’estromissione dalla Giunta comunale di Vicenza, nella notte del 14 ottobre 1922, del sindaco Luigi Faccio e di tutti gli assessori socialisti, costretti a dimettersi dai fascisti locali guidati da Antonio Franceschini.

Già il 20 settembre, tra l’altro, si era svolta una sorta di “Marcia su Vicenza” orchestrata da quattromila camicie nere provenienti da tutto il Veneto, certo incruenta ma fortemente simbolica e anticipatrice degli eventi successivi.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La conferenza potrà essere seguita anche da remoto, previa prenotazione a segreteria@accademiaolimpica.it.

Per informazioni contattare la segreteria allo 0444 324376. Il complesso del Cinema Odeon si trova in corso Palladio, 176 a Vicenza.