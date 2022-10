Alle 10:20, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, qualche centinaio di metri prima dello svincolo di Vicenza Ovest in direzione Milano per un tamponamento tra un camioncino e un autoarticolato. A4 svincolo Vicenza Ovest: incidente con ferito

Ferito l’autista del mezzo più leggero. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato l’autista, rimasto incastrato al posto guida.

L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada.

Sembrerebbe da una prima ricostruzione che il camioncino ha tamponato lo spigolo del mezzo pesante, mentre questo era fermo in corsia di emergenza insieme ad un’altra auto per un precedente piccolo incidente.

Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato canalizzato su una sola corsia con la formazione di lunghe colonne. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.