A4 Holding SpA: lavori in programma

LAVORI IN A31 TRA MONTEGALDELLA-LONGARE E VICENZA NORD

In direzione Piovene dalle ore 10.00 alle ore 21.00 di sabato 22 ottobre e dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica 23 ottobre 2022

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di riparazione e impermeabilizzazione giunti del viadotto Quartesolo (al km 52+500), in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) tra i caselli di Montegaldella-Longare e Vicenza Nord, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 10.00 alle ore 21.00 di sabato 22 ottobre e dalle ore 7.00 alle 22.00 di domenica 23 ottobre 2022.

Conseguentemente ai lavori sopra esposti dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica 23 ottobre verrà chiuso lo svincolo di interconnessione tra la A31 e la A4 della carreggiata Nord (direzione Piovene).

LAVORI IN A31 VALDASTICO SUD

In orario diurno dal 24 al 28 ottobre 2022

In A31 Valdastico Sud, per lavori urgenti di riparazione e sostituzione barriere di sicurezza, si viaggerà su una sola corsia nelle seguenti giornate in orario diurno:

lunedì 24 ottobre 2022 in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) tra la Barriera di Badia e il casello di Piacenza D’Adige sul ponte del fiume Adige;

in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) sul ponte del fiume Adige; martedì 25 e mercoledì 26 in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) tra i caselli di Agugliaro e Albettone/Barbarano dal Km 34+145 al Km 34+175 (martedì 25 ottobre) e al Km 33+195 (mercoledì 26 ottobre);

in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) dal Km 34+145 al Km 34+175 (martedì 25 ottobre) e al Km 33+195 (mercoledì 26 ottobre); giovedì 27 e venerdì 28 ottobre 2022 in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) tra i caselli di Piacenza D’Adige e S. Margherita D’Adige al Km 16+825 e in carreggiata Sud (direzione Rovigo) tra i caselli di Noventa Vicentina e S. Margherita D’Adige al Km 18+965.

LAVORI IN A4 TRA VICENZA OVEST E VICENZA EST

In direzione Venezia nella notte del 25 ottobre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di riparazione e impermeabilizzazione giunti del ponte sul fosso Cordano (al km 328+063), in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di martedì 25 ottobre alle ore 6.00 di mercoledì 26 ottobre 2022.

LAVORI IN A31 TRA DUEVILLE E VICENZA NORD

In direzione Rovigo nelle notti del 24 e 25 ottobre 2022

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di riparazione e impermeabilizzazione giunti del Sottovia S.S. 248 (al km 69+100), in carreggiata Sud (direzione Rovigo) tra i caselli di Dueville e Vicenza Nord, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di lunedì 24 ottobre alle 6.00 di martedì 25 ottobre e dalle ore 21.00 di martedì 25 ottobre alle ore 6.00 di mercoledì 26 ottobre 2022.

CHIUSI GLI SVINCOLI DEL CASELLO DI VERONA EST

In uscita da Milano e in entrata per Venezia nelle notti del 24 e 25 ottobre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di ripristino di barriere di sicurezza, verranno chiusi gli svincoli di uscita per i viaggiatori provenienti da Milano e di entrata per Venezia del casello di Verona Est nelle notti di lunedì 24 e martedì 25 ottobre 2022 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA MONTEBELLO E VERONA SUD

In direzione Milano nelle notti del 24 e 27 ottobre 2022

In direzione Venezia nelle notti del 26 e 27 ottobre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Montebello e Verona Sud si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti del 24 ottobre (al Km 303+150 e al Km 282+300) e del 27 ottobre 2022 (Km 294+500) dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Conseguentemente ai lavori sopra indicati nella notte del 25 ottobre 2022 verrà chiuso lo svincolo di uscita del casello di Soave per i viaggiatori provenienti da Venezia.

Sempre in A4, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Montebello si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti del 26 ottobre (al Km 303+150) e del 27 ottobre 2022 (km. 294+500) dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

