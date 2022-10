Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA.

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE BRESCIA EST E SIRMIONE LA NOTTE DI SABATO 8 OTTOBRE 2022

In direzione Venezia dalle ore 22.00 di sabato 8 ottobre alle ore 4.00 di domenica 9 ottobre 2022

In direzione Milano dalle ore 2.30 alle ore 6.00 del 9 ottobre 2022

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia sono state programmate lavorazioni di spostamento testa TBM. A tal fine si rende necessario quanto segue:

chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Brescia Est e Sirmione (carreggiata Est direzione Venezia dal km 228+660 al km 251+713) dalle ore 22.00 di sabato 8 ottobre alle ore 1.00 di domenica 9 ottobre 2022 . Nei medesimi orari verranno chiusi gli svincoli di entrata in direzione Venezia dei caselli di Brescia Est e Desenzano.

(carreggiata Est direzione Venezia dal km 228+660 al km 251+713) . Nei medesimi orari verranno chiusi gli svincoli di entrata in direzione Venezia dei caselli di Brescia Est e Desenzano. chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Brescia Est e Desenzano (carreggiata Est direzione Venezia dal km 228+660 al km 244+350) dalle ore 22.00 di sabato 8 ottobre alle ore 4.00 di domenica 9 ottobre 2022 . Nei medesimi orari verrà chiuso lo svincolo di entrata per Venezia del casello di Brescia Est.

(carreggiata Est direzione Venezia dal km 228+660 al km 244+350) . Nei medesimi orari verrà chiuso lo svincolo di entrata per Venezia del casello di Brescia Est. chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Desenzano e Brescia Est (carreggiata Ovest, direzione Milano dal km 244+350 al km 2228+660) dalle ore 2.30 alle ore 6.00 di domenica 9 ottobre 2022. Nei medesimi orari verrà chiuso lo svincolo di entrata per Milano del casello di Desenzano.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra, a partire dalle ore 17.00 di sabato 7 ottobre verranno chiuse le aree di Sosta Campagnola Est e Ovest e le aree di Servizio Monte Alto Est ed Ovest.

LAVORI IN A4 TRA VERONA EST E SOAVE

In direzione Venezia dal 7 al 9 ottobre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di rifacimento pavimentazione, in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Soave, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di venerdì 7 ottobre alle ore 6.00 di domenica 9 ottobre 2022.

Conseguentemente ai lavori di cui sopra a partire dalle ore 17.00 di Venerdì 7 ottobre 2022 verrà chiusa l’area di Servizio Scaligera Est.

CHIUSI GLI SVINCOLI DI ENTRATA PER MILANO E PER VENEZIA DEL CASELLO DI SOMMACAMPAGNA

Dalle ore 21.00 di venerdì 7 ottobre alle ore 12.00 di domenica 9 ottobre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di ripavimentazione, saranno chiusi gli svincoli di entrata sia per Milano che per Venezia del casello di Sommacampagna (km 270+781) dalle ore 21.00 di venerdì 7 ottobre alle ore 12.00 di domenica 9 ottobre 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

