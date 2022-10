A quale temperatura Fido sente freddo?

Dopo una lunga estate torrida ci stiamo avvicinando alla stagione in cui le temperature scenderanno anche bruscamente, e se nei mesi più caldi è importante prendere le dovute precauzioni per salvaguardare Fido dai colpi di calore, con l’arrivo dell’inverno è importante adottare alcuni accorgimenti per proteggerlo dal freddo. Qualcuno potrebbe pensare che i nostri amici a 4 zampe siano per loro natura abituati ai cambi di stagione e sopportino bene il freddo, ma è stato scientificamente provato che non è così. I cani soffrono le intemperie anche se il loro pelo li protegge e vi sono alcune temperature al di sotto delle quali anche il nostro amato pelosetto può sentire un gran freddo.

Imparare a conoscere la sensibilità al freddo del cane

A che temperatura Fido sente freddo? Questa domanda non ha una risposta univoca, perché vi sono molti fattori che possono determinare la sua sensibilità alle basse temperature. Iniziamo con il dire che la temperatura corporea del cane è di 39°C e che ha decisamente una resistenza maggiore rispetto al suo amico umano alle temperature rigide. Detto questo è bene specificare che anche l’età ha la sua importanza: cani cuccioli e anziani tenderanno a soffrire maggiormente il freddo.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale, così come le abitudini. Un cane che trascorre gran parte della sua giornata in appartamento avvertirà molto di più lo sbalzo termico nel momento in cui varca la soglia per la consueta passeggiata. Infine, la razza: sapevate che vi sono alcune razze di cani che soffrono il freddo più di altre? In generale si tratta delle razze canine a pelo raso o di piccola taglia, come il Chihuahua e lo Yorkshire.

La temperatura considerata critica dagli studiosi è intorno a 5°C. Al di sotto di questa soglia molti pelosetti inizieranno a sentire freddo e avranno reazioni spesso diverse. In alcuni casi si rifiuteranno di uscire di casa per la passeggiata o tenderanno a tirare il guinzaglio per tornare quanto prima nel tepore casalingo, mentre in altri casi inizieranno a tremare come foglie. Osservare attentamente il proprio animale domestico in queste situazioni ci permetterà di intervenire per proteggerlo.

Come proteggere il cane dal freddo?

Se noti che il tuo amico a 4 zampe trema visibilmente nell’ora della passeggiata potrai, ad esempio, rendergli più sopportabile la temperatura rigida con un cappottino per cani (ce ne sono per tutte le taglie).

Sarebbe poi opportuno evitare di toelettare e radere Fido in inverno: il cane produce un liquido grasso che depositandosi sulla cute lo protegge dal freddo e lavaggi troppo frequenti privano il nostro fedele amico di questa protezione.

Quali sono le 9 razze canine più a rischio colpo di calore

Con l’aumentare delle temperature esterne i colpi di calore nel cane sono sempre in agguato. Il caldo che sta imperversando in queste settimane nel nostro Paese rappresenta infatti un rischio non solo per noi, ma anche per i nostri amici a 4 zampe, che al contrario di noi non riescono a regolare la loro temperatura corporea attraverso il sudore ma possono solo limitarsi ad ansimare. Ecco quali sono le 9 razze più soggette al rischio ipertermia.

Quali cani soffrono di più il caldo?

Il rischio ipotermia può colpire ogni cane, per cui le regole anti-caldo sono da tenere sempre ben presenti. Evitare di portare Fido a fare la passeggiata nelle ore più calde, portare sempre con sé una bottiglia con dell’acqua fresca e controllare che la sua cute non si riscaldi troppo in occasione di un viaggio in auto sono quindi regole da rispettare per ogni razza canina. Vi sono tuttavia alcune razze che, più di altre, tendono a soffrire i problemi legati alle alte temperature.

Tra questi:

Chow Chow

Boxer

Bulldog inglese

Bulldog francese

Dogo di Bordeaux

Carlino

Golden Retriever

Cavalier King Charles Spaniel

Staffordshire Bull Terrier

Perché alcune razze canine soffrono di più il caldo?

Osservando l’elenco sopra ci accorgiamo che, tra le razze canine che soffrono maggiormente il caldo, figurano molti cani brachicefali, ovvero caratterizzati dal muso corto e schiacciato. Proprio la conformazione del loro musetto li espone maggiormente al rischio di sindrome brachicefala o sindrome ostruttiva delle vie respiratorie superiori, che causa loro gravi problemi respiratori favorendo il pericolo di ipertermia.

Fonte: dal sito di https://blog.expodog.com/