C’è tempo fino al 14 settembre per prenotare uno spazio all’interno dello stand di Made in Vicenza, Azienza Speciale della Camera di Commercio di Vicenza, nella prossima edizione di Vinitaly, in programma dal 2 al 5 aprile 2023 – Vinitaly: è già tempo di iscrizioni per il 2023



Mancano ancora diversi mesi all’edizione 2023 di Vinitaly,

che andrà in scena come sempre in Fiera di Verona dal 2 al 5 aprile, ma è già tempo di iscrizioni: Made in Vicenza sta raccogliendo infatti proprio in questi giorni le adesioni tra i produttori vicentini di vini e distillati intenzionati a essere presenti alla rassegna veronese attraverso il proprio stand.

Come ogni anno,

infatti, anche nell’edizione 2023 l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza sarà presente a Vinitaly all’interno del Padiglione 4, dunque in una posizione che garantisce una grande visibilità, con un ampio stand dove saranno protagoniste alcune eccellenze del territorio.

Al suo interno, ciascuna azienda potrà contare su un proprio spazio dedicato, oltre al supporto di Made in Vicenza per sfruttare al meglio le tantissime opportunità di contatto che la manifestazione offre, sia con distributori e buyer nazionali e internazionali, sia con i media e le testate specializzate del settore enologico.

A questo riguardo va ricordato che l’edizione di quest’anno di Vinitaly ha registrato la presenza di 88 mila operatori, di cui 25 mila stranieri provenienti da 139 Paesi.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, entro il 14 settembre: Made in Vicenza, tel. 0444 994758, www.madeinvicenza.it.

Comunicato stampa n.11

9 settembre 2022