Villa Caldogno, mercoledì 21 settembre: presentazione dei corsi di lingue

Anche quest’anno il Comune di Caldogno, in collaborazione con l’associazione culturale SpeakLab, attiverà i corsi di lingue: sarà possibile imparare inglese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese e greco moderno.

Mercoledì 21 settembre alle 20.30 nella sala conferenze degli annessi di Villa Caldogno si terrà la presentazione, e gli interessati potranno sottoporsi anche al placement test, cioè alla prova di prevalutazione che consentirà di suddividere i partecipanti in vari livelli, dai principianti ai più avanzati.

I corsi, della durata di 30 ore ciascuno, avranno un costo di 200 euro, e saranno attivati con un numero minimo di 7 iscritti, fino a un massimo di 14 per classe.

Le iscrizioni nei giorni successivi saranno possibili anche in biblioteca a Caldogno; i corsi prenderanno il via lunedì 17 ottobre.

Per maggiori informazioni si può consultare anche il sito dell’associazione: www.speaklabdueville.wrodpress.com

Cenni dell’associazione SpeakLab

L’Associazione Culturale SpeakLab Dueville è nata nel 2019 da un gruppo di docenti di lingua straniera che da anni collaborano nel territorio di Dueville e comuni limitrofi. Lo scopo principale è quello della divulgazione linguistica, attraverso corsi, seminari, incontri ed eventi che abbiano come tema le lingue straniere. Viviamo in una realtà in cui è diventata imprescindibile la conoscenza di altre lingue per i più svariati interessi. Dal mondo del lavoro al mondo del turismo, fino all’interesse personale. Offrire pertanto queste competenze ai cittadini è sempre di più un’azione distintiva di accrescimento culturale ed economico del proprio territorio.

I punti principali su cui poggia la nostra esperienza e la nostra offerta sono i seguenti

La qualità dell’insegnamento, inteso sia come didattica che come conoscenza della materia linguistica. SpeakLab Dueville, infatti, collabora con personale certificato e con esperienza in materia di insegnamento. SpeakLab affida i propri corsi a docenti con provate capacità formative. I nostri parametri linguistici rimangono quelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. Ciononostante, l’ambiente di apprendimento viene adattato al contesto eterogeneo degli alunni e dei partecipanti e la didattica è volta a creare un ambiente comunicativo e socializzante.

La serietà nella gestione amministrativa e dei rapporti di collaborazione a cui SpeakLab Dueville presta particolare attenzione. I rapporti di chiarezza con i propri alunni e partner sono alla base del patto economico/formativo. E viene siglato in modo che sia chiaro fin da subito il percorso e l’obiettivo da raggiungere.

Fonte: da sito di SpeakLab Dueville