Questura di Vicenza: controlli “VicenzaOro”

Polizia arresta due condannati per violenza sessuale a seguito di controlli VicenzaOro. Già dalla giornata di ieri sono iniziate le attività di prevenzione e di controllo nell’ambito della manifestazione fieristica “VICENZAORO – September 2022”, concordate in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica e disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

A seguito di specifici controlli effettuati in tale ambito dalla Polizia, relativamente agli addetti impegnati nelle attività di montaggio degli stand, emergevano rilevanti riscontri su due cittadini romeni che consentivano al personale della Squadra Mobile di procedere al loro arresto.

Gli stessi soggetti, dopo specifici accertamenti di Polizia, risultavano destinatari di un Ordine di Carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dovendo espiare entrambi la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, per violenza sessuale.

I due arrestati, al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale “San Pio X” di Vicenza, per l’espiazione della pena.

Questura di Vicenza