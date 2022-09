Vicenza scuola: 182 progetti nel Piano dell’offerta formativa 2022-23

Il Piano dell’offerta formativa Poft “Piano dell’offerta formativa territoriale” 2022-23 rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, vicentine, statali, comunali e paritarie è da oggi pubblicato nel sito del Comune di Vicenza.

Sono 182 le proposte a disposizione degli insegnanti che potranno decidere di aderire dal 12 settembre al 05 ottobre 2022. I progetti sono suddivisi in sei aree tematiche: ecologia, ambiente, natura; relazioni sociali; salute e benessere; arte, storia e cultura del territorio; linguaggi espressivi; promozione della pratica sportiva.

“L’offerta formativa proposta – dichiara l’assessore all’istruzione – è come sempre ricca di svariate attività e gli insegnanti, a loro discrezione, potranno scegliere quelle iniziative che riterranno utili affiancare al loro percorso scolastico ed educativo. Anche quest’anno scolastico potrebbe essere all’insegna dell’incertezza sul fronte sanitario, ma resta ferma la volontà di trascorrerlo al meglio delle possibilità e in questo il Poft resta un valido strumento utile allo scopo”.

Il Poft è elaborato dall’assessorato all’istruzione e nasce a seguito di un dialogo tra i vari servizi comunali coinvolti, le associazioni, le società e gli enti che propongono attività di supporto alle lezioni in aula per arricchire così l’offerta culturale e offrire nuovi stimoli per l’apprendimento.

Da diversi anni il Poft è riconosciuto dagli insegnanti come un valido strumento che consente agli studenti di sviluppare proprie attitudini e capacità.

La popolazione scolastica che potrà usufruire delle proposte del Poft è di oltre 10 mila alunni.

Per alcuni progetti è prevista una partecipazione finanziaria da parte delle scuole aderenti, stabilita dai singoli proponenti.

Per maggiori informazioni: scheda Piano offerta formativa territoriale 2022/2023: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/323257