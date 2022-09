Vicenza: Mostra “I creatori dell’Egitto eterno”

A dicembre in Basilica palladiana verrà allestita la mostra “I creatori dell’Egitto eterno.

Scribi, artigiani e operai al servizio del Faraone”. Terzo grande evento del progetto “Grandi Mostre in Basilica Palladiana”.

Promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale e il Cisa A. Palladio, che prevede prestiti provenienti dal Museo Egizio di Torino e dal Museo del Louvre di Parigi.

La mostra, curata da Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, sarà visitabile dal 22 dicembre 2022 all’8 maggio 2023.

L’esposizione proporrà un parallelismo tra la città di Vicenza e Deir al-Medina. Il villaggio in cui vissero gli artigiani che costruirono e decorarono le tombe reali della Valle dei Re e delle Regine sulla sponda occidentale del Nilo, di fronte alla capitale Tebe Luoghi che condividono l’essere stati centri di produzione artistica e architettonica in due periodi cruciali per la storia dei rispettivi Paesi. Il Rinascimento per l’Italia e l’epoca dei Faraoni per l’Egitto.

Considerate le caratteristiche del progetto, la sua vocazione scientifica internazionale, alla quale verrà dato risalto con un articolato piano di comunicazione, il Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso pubblico di sponsorizzazione. Volto a stimolare e favorire un coinvolgimento virtuoso tra pubblico e privato, in occasione di un evento culturale prestigioso. Evento di grande qualità scientifica e artistica, in grado di attrarre visitatori, generando una ricaduta positiva per l’indotto locale.

Le candidature di sponsorizzazione verranno acquisite dalla direzione musei e inserite all’interno del bilancio globale della mostra previsto per un totale massimo 1.261.000.

I partecipanti potranno presentare l’offerta di sponsorizzazione entro il 15 dicembre 2022 (ore 12).

La sponsorizzazione potrà essere sia economica sia tecnica, ovvero in servizi e forniture.

Le proposte pervenute saranno valutate dalla direzione musei.

L’avviso con il modulo di domanda di partecipazione e lo schema di contratto di sponsorizzazione tecnica è pubblicato sul sito del Comune di Vicenza.

Visita il link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/324812