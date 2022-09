Vicenza: “Futura” giovani e futuro, al centro Burci workshop e film

I giovani e la loro idea di futuro sarà il tema al centro dell’incontro “Futura” che si svolgerà martedì 27 settembre nello spazio comunale dedicato ai ragazzi e alle ragazze della città in contra’ Burci 27, Vicenza.

Stefano Laffi, sociologo e ricercatore, aprirà l’incontro con una riflessione sul mondo giovanile per dare strumenti e spunti a educatori, operatori e insegnanti e ai ragazzi stessi.

L’appuntamento prevede un workshop alle 17.30 e la proiezione, per la prima volta in città, del film “Futura”, selezionato al festival del cinema di Cannes nel 2021. “Futura” è un film collettivo di Alba Rohrwacher, Francesco Munzi e Pietro Marcello. I registi hanno attraversato lo stivale fermandosi sia nelle grandi città, come Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo, sia nelle campagne e nei piccoli centri, incontrando giovani in scuole e atenei, corsi professionali, circoli sportivi, cori, manifestazioni di piazza, luoghi di lavoro. Le testimonianze raccolte formano l’affresco di un Paese che non presta abbastanza ascolto e attenzione ai ragazzi e alle ragazze, e dedica loro ben poche risorse economiche e organizzative.

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. Il workshop prevede l’iscrizione al link https://bit.ly/3DxJ52p.

L’evento, che rientra nell’ambito delle attività promosse dal centro giovanile comunale Burci, è organizzato da Arci servizio civile Vicenza.