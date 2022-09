Vicenza for Children celebra la Giornata della Famiglia

È tutto pronto per la Giornata della Famiglia che Vicenza for Children festeggerà domenica 2 ottobre in Villa Ca’ Prigioni a Quinto Vicentino.

Ospiti d’onore dell’evento saranno, naturalmente, i bambini, perché è per loro che l’Associazione vicentina ogni giorno si adopera per cercare di migliorare non soltanto le condizioni di cura, ma soprattutto per donare sorrisi e momenti di spensieratezza che distolgano il pensiero dalla malattia.

L’evento, però, rappresenterà anche l’occasione per celebrare un importante traguardo: Vicenza for Children ha superato un milione di euro donati, grazie alla generosità di tanti sostenitori.

“Questa giornata rappresenta per noi una grande occasione.

Volevamo festeggiare con chi ha creduto e crede in noi – commenta il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi – in quanto sono loro sono la linfa vitale della nostra Associazione. L’ingrediente fondamentale per proseguire con questa attività, al fianco di famiglie e bambini che sono impegnati in un percorso di vita difficile”.

La giornata sarà all’insegna del divertimento. Ecco il programma di domenica:

Ore 15:00 Giochi antichi di legno per grandi e piccoli

Ore 15:30 Trucca bimbi

Ore 16:00 Merenda per i piccoli

Ore 16:30 Spettacolo di magia con il Mago Sancho

Ore 18:30 Momento istituzionale

Ore 19:00 Apertura buffet

Ore 19:30 Intrattenimento musicale con cantante

Ore 21:00 Conclusione dell’evento

La Giornata della Famiglia prevede anche un momento istituzionale. I grandi benefattori ed i partner istituzionali di Vicenza for Children, infatti, si incontreranno ed abbracceranno, perché è grazie ad un affiatamento corale che è stato possibile raggiungere grandi risultati e continuare a fare progetti per il futuro.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un risultato così straordinario: un milione di euro raccolti sono davvero tanti. La nostra soddisfazione, però, deriva ogni giorno dal sorriso dei piccoli che accompagniamo alle visite – conclude il presidente Girardi – o dalle famiglie che ringraziano commosse i volontari, che sono la nostra più grande risorsa. Continuiamo a lavorare affinché il sorriso riaccenda i volti dei bambini e la fiducia si diffonda tra le famiglie”.

L’ingresso all’evento è gratuito e libero, ma su prenotazione. Info: 392.4854147 – ‪392.9900987 – info@vicenzaforchildren.it.