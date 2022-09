Torna il Vicenza Comics&Games, l’evento cittadino dedicato a giochi e fumetti.

Dopo due anni di stop, torna finalmente a Vicenza l’attesa convention dedicata al mondo dei fumetti e dei giochi, un evento imperdibile per i tanti appassionati del genere che per l’occasione si trasforma da Vicomix a Vicenza Comics&Games. Scopriamo cosa sarà possibile fare durante la due giorni.

La fiera per gli amanti del fantasy e della pop culture

Si terrà sabato 1 e domenica 2 ottobre l’edizione 2022 del Vicenza Comics&Games, evento facente parte del circuito Fiere del Fumetto che accoglie amanti del fantasy e della cultura pop provenienti da ogni parte d’Itala: la fiere raccoglie l’eredità della vecchia Vicomix, svoltasi per l’ultima volta ad aprile 2019, segnando il ritorno di una delle manifestazioni più attese in città, occasione per giovani e meno giovani di entrare in contatto con le mille sfaccettature del mondo “comics”.

Con circa 200 espositori che coprono numerosi settori commerciali, dai manga alle action figure, passando per giochi da tavolo, miniature, tornei di carte collezionabili e giochi di ruolo, l’evento mira a portare allegria e spensieratezza nel centro cittadino, accogliendo non soltanto appassionati e curiosi provenienti da Vicenza e dintorni ma anche tanti “nerd” e cultori del genere che dalle altre regioni non perdono occasione di perdere le varie fiere organizzate in tutta Italia.

Le attrazioni del Vicenza Comics&Games

Nella due giorni della kermesse vicentina, i visitatori possono trovare tantissime attrazioni e una mostra mercato in cui acquistare fumetti, modellini, miniature, gadget, accessori e giochi di ogni genere, per una selezione che include anche molte rarità e articoli in edizione limitata che fanno la felicità dei collezionisti.

Non solo, oltre ai mercatini la manifestazione prevede la presenza di ospiti d’onore, raduni tematici e contest dedicati ai cosplayer, senza contare eventi e concerti K-pop e tornei incentrati su giochi da tavolo, carte collezionabili e videogame di vario genere.

Particolarmente interessanti saranno, in questo senso, le aree dedicate al cosiddetto fenomeno del retrogaming, ossia la riscoperta dei giochi arcade del passato, in particolare degli anni ’80 e ’90, che hanno fatto la storia del settore facendo divertire generazioni di gamer, così come da non perdere sono ovviamente le sezioni comics e Artist Alley, in cui non mancheranno illustratori, disegnatori e case editrici pronti a entrare in contatto con i fan del fumetto e del disegno in generale.

Fumetti e giochi: un settore in ottima salute

Vicenza Comics&Games è, come detto, una delle manifestazioni dedicate a giochi e fumetti che annualmente hanno luogo in diverse città italiane, eventi sempre più attesi e frequentati diventati simbolo di un settore in forte crescita nel nostro Paese.

Sia per ciò che riguarda comics e graphic novel che per il gaming, infatti, le statistiche dimostrano come negli ultimi anni si sia registrato un costante aumento dell’interesse, non solo tra i giovani ma anche nelle fasce più avanzate di età, che anche grazie al digitale hanno trovato soluzioni facilmente accessibili adatte ai propri gusti, soprattutto per ciò che riguarda i passatempi videoludici.

Come riportato dall’associazione di categoria IIDEA, il solo mercato del gaming ha generato in Italia un giro di affari di 2,2 miliardi nel 2021 segnando un ulteriore +2,9% rispetto al già positivo 2020. Il trend positivo è frutto sia della crescente offerta sul mercato, che oggi include una scelta sempre più ampia di MOBA, action e sport game e role-playing, che delle tecnologie a disposizione, che permettono da un lato di avere la possibilità di giocare in modo più coinvolgente e immersivo grazie a sistemi multiplayer e di realtà virtuale e dall’altro di sfruttare i device mobili per praticare i propri svaghi preferiti in modo più semplice e accessibile, un cambiamento quest’ultimo ampiamente dimostrato dal successo delle piattaforme di casino, che portano su smartphone e tablet slot come la colorata Gonzo’s Quest e altri passatempi tradizionali.

Non meno positive sono le statistiche del settore comics,

che vanta oggi quasi 9 milioni di appassionati di fumetti per una percentuale sul totale dei lettori pari al 35%, un dato estremamente significativo se si considera che nel 1996 se ne contavano meno di 4 milioni. Anche in questo caso, una forte spinta arriva dal digitale, come dimostra il fatto che il 31% dei lettori di fumetti soddisfa la propria passione online, ma tiene benissimo il mercato cartaceo, supportato anche dal comparto dell’usato.

In virtù di questi dati, gli operatori del settore sono ovviamente fiduciosi riguardo al futuro e pronti a mettersi in gioco anche con tante novità e proposte da scoprire anche in occasione del Vicenza Comics&Games: per tutte le informazioni del caso, basta raggiungere la pagina Facebook dell’evento.