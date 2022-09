Vicenza: al via i lavori di asfaltatura in notturna

Viale Fratelli Bandiera da martedì 20 settembre – Prorogato l’intervento in strada scuole dell’Anconetta fino al 12 ottobre. Vicenza: al via i lavori di asfaltatura in notturna

Martedì 20 settembre, condizioni meteo permettendo, prenderanno il via i lavori di asfaltatura in notturna di viale Fratelli Bandiera, lato celle mortuarie, della rotatoria di San Bortolo e di quella tra viale Fratelli Bandiera e viale Rodolfi.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà istituito il restringimento temporaneo della carreggiata per cinque notti, dalle 21 alle 6.

Sono prorogati fino al 12 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete delle acque bianche in strada scuole dell’Anconetta che, pertanto, resterà chiusa al transito. Sarà sempre garantito il passaggio dei pedoni.

Entrambi i cantieri sono a cura del servizio Infrastrutture e gestione urbana del Comune di Vicenza.

Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è sempre disponibile il portale Luceverde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.

Vicenza, 16 settembre 2022