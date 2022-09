In Villa Cordellina Lombardi i campioni vicentini dello sport Mercoledì 28 settembre alle 11 – Vicentini sul Podio



I campioni vicentini dello sport si ritrovano in villa Cordellina Lombardi

mercoledì 28 settembre per un evento voluto dalla Provincia di Vicenza e organizzato con il patrocinio della Regione Veneto e la media partnership de Il Giornale di Vicenza.

Si chiama “Vicentini sul Podio” e ha chiamato a raccolta tutti gli atleti e le squadre vicentini che nella stagione sportiva 2021-22 si sono distinti per avere conquistato il podio a livello nazionale, europeo o mondiale.

“E’ il nostro modo per riconoscere il giusto merito ad atleti vicentini che hanno dato lustro al territorio -sottolinea il presidente della Provincia Francesco Rucco- ma anche un’occasione per promuovere la pratica sportiva quale elemento fondamentale di una vita sana.

Il vicentino offre molto in termini di opportunità sportive, sia all’aperto, per un territorio che si presta alla pratica di tante discipline, che all’interno, per la quantità e la qualità di strutture che non solo società private, ma anche Provincia e Comuni mettono a disposizione.

Senza dimenticare

che il vicentino conta numerose associazioni sportive molto attive che si occupano in particolare dei più giovani, offrendo loro ambienti di crescita e di educazione sia come persone che come cittadini.”

Gli atleti e le squadre che riceveranno il riconoscimento mercoledì sono 26, in rappresentanza di tanti sport, dall’arco al nuoto, dall’atletica alla box passando per il calcio e il volley.

Presenti, naturalmente, anche gli sportivi paralimpici. “E non poteva essere altrimenti -commenta la consigliera provinciale allo sport e alle pari opportunità Giulia Busato- lo sport è divertimento e fatica, è saper fare squadra e condividere, ma è anche inclusione.

Il vicentino ha una tradizione sportiva forte in tante discipline, anche quelle meno conosciute, e sarà un onore poter avere campioni italiani, europei e mondiali tutti assieme, maschi e femmine, per riconoscere il giusto valore a tutti gli sportivi.”

L’appuntamento è alle 11 a villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore (VI).

Interverranno:

Francesco Rucco , presidente della Provincia di Vicenza

, presidente della Provincia di Vicenza Marino Smiderle , direttore del Giornale di Vicenza

, direttore del Giornale di Vicenza Giulia Busato , consigliere provinciale con delega allo Sport

, consigliere provinciale con delega allo Sport Eugenio Marzotto , caposervizio redazione sportiva Il Giornale di Vicenza

, caposervizio redazione sportiva Il Giornale di Vicenza Paolo Mutterle, giornalista redazione sportiva Il Giornale di Vicenza

Moderatore Marco Meletti, giornalista

Gli atleti e le squadre a cui verrà consegnato un riconoscimento:

Elena Vallortigara, salto in alto

Elena Bellò, corsa

Mattia Bottolo, pallavolo

Thomas Ceccon, nuoto

Nicolas Covatti, motociclismo speedway

Eyob Faniel, maratona

Mattia Felini e Nicholas Gheno, rafting

Davide Filippi, scherma

Davide Ghiotto, pattinaggio

Pier Andrea Matteazzi, nuoto

Alice Maule, salto in lungo

Ossama Meslek, corsa

Guido Migliozzi, golf

Franco Pesavento, winter triathlon

Daniele Piran, arco

Luca Rigoldi, box

Elia Sammartin, motociclismo supermoto

Andrea Verona, motociclismo enduro

Filippo Zana, ciclismo

Famila Basket Schio, basket

Hockey Trissino, hockey su pista

Football Club Arzignano Valchiampo, calcio

ASD Vicenza Calcio Femminile, calcio

Asiago Hockey 1935, hockey su ghiaccio

Hockey Club Valdagno Femminile, hockey su pista

Rangers Pallanuoto Vicenza, pallanuoto

