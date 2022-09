Vicenza e le ville del Palladio nella nuova guida “Veneto Paradiso dell’UNESCO”

Il sito UNESCO La città di Vicenza e le Ville del Palladio in Veneto è presente nella nuova Guida di Repubblica dedicata alla Regione, dal titolo “Veneto Paradiso dell’UNESCO” disponibile in edicola dal 29 settembre.

Nel volume di 400 pagine sono illustrati i Patrimoni UNESCO del Veneto: 9 siti materiali, un Patrimonio Culturale Immateriale e due Riserve della Biosfera del programma Mab.

La guida racconta questo mosaico unico in tutto il mondo attraverso 80 itinerari, 15 interviste, focus, curiosità, e tanti indirizzi consigliati per mangiare, dormire e comprare lungo il viaggio.

A Vicenza è dedicato un capitolo intero per un totale di 30 pagine comprendenti 7 itinerari tra la città, la sua provincia e le opere palladiane in Veneto. Inoltre, sono stati consigliati 30 indirizzi di luoghi utili per costruire l’itinerario.

Ad ogni sito è stato affiancato un personaggio noto intervistato per l’occasione e per Vicenza il testimonial è il designer vicentino Cleto Munari.

Ecco tutti i siti descritti:

Venezia e la sua Laguna, L’arte delle Perle di Vetro (Patrimonio Culturale Immateriale), Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. La città di Vicenza e le Ville del Palladio in Veneto, La città di Verona, e poi Padova con il suo Orto Botanico e i Cicli affrescati del XIV secolo. Arrivando fino alle Dolomiti, i Siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi. Peschiera del Garda inserita nel sito transnazionale delle Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo. E infine Il Delta del Po e Il Monte Grappa, le due Riserve della Biosfera Mab.

“Nell’ambito della valorizzazione dei siti UNESCO, la Regione Veneto ha approntato un programma di attività coinvolgendo tutti i siti – precisa l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Lo scorso maggio, infatti, è stato organizzato un press tour a cui hanno partecipato 12 giornalisti, sei italiani e sei stranieri, accompagnati alla scoperta dei siti Veneti, tra cui anche Vicenza. Ed ora viene pubblicata una guida corposa dove il sito UNESCO della città, che comprende anche le ville palladiane del Veneto, avrà un’adeguata visibilità. Fondamentale è stato il supporto dell’ufficio UNESCO e del Consorzio Vicenza è che ha accompagnato la giornalista Rossana Santolin nei vari siti di interesse. E naturalmente ringrazio la Regione che si è impegnata per valorizzare le bellezze del Veneto riconoscendone così il loro valore sotto il profilo dell’attrattività turistica”.

“Le Guide di Repubblica hanno iniziato nell’estate del 2022 questo percorso innovativo, ritenendo che fare un intero volume dedicato alle meraviglie tutelate dall’UNESCO possa far risaltare ancora di più questo record mondiale che ci vede in testa con ben 58 siti materiali, seguiti dalla Cina. Adesso è la volta del Veneto, tra le Regioni protagoniste in Italia e in Europa per numero e importanza di siti UNESCO – scrive nella sua introduzione il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa –. Questo volume ha lo scopo di mostrarli nei dettagli all’attenzione di tutti gli ammiratori e visitatori. Ed è solo la prima tappa di un progetto che vedrà nei prossimi anni (sempre in collaborazione con la regione Veneto). Un’ulteriore esplorazione sito per sito per comporre e rendere ancora più affascinante un patrimonio che tutto il mondo ci invidia.”

“Quando parliamo di siti UNESCO pensiamo subito a turismo, territorio, eccellenze, unicità e il Veneto, lo ricordo, è ai primi posti della classifica delle regioni italiane con il maggior numero di siti Patrimonio mondiale – conferma nella prefazione al volume il presidente della Regione Veneto Luca Zaia –. Essere una terra dei siti UNESCO significa, infatti, aver intrapreso un percorso diretto alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale nel suo complesso capace di rispondere ad una domanda di turismo sempre più responsabile e sostenibile che ci confermerà ai vertici turistici nazionali con 72milioni di presenze annue complessive.”

La Guida di Repubblica “Veneto Paradiso dell’UNESCO” è disponibile a 12 euro

in aggiunta al prezzo del quotidiano e nel sito www.ilmioabbonamento.gedi.it e successivamente anche in libreria, su Amazon e Ibs.

Il sito UNESCO La città di Vicenza e le Ville del Palladio in Veneto è presente anche nella Guida di Repubblica dedicata ai Patrimoni dell’Umanità italiani “Le meraviglie dell’Unesco: viaggio in Italia alla scoperta del bello” realizzata in collaborazione con Anas e disponibile online e in edicola insieme al quotidiano.

La copertina della guida è stata ideata da Mimmo Palladino, designer con cui ha collaborato anche il testimonial per Vicenza nella guida del Veneto di prossima uscita. Il designer vicentino Cleto Munari, a testimonianza del dialogo continuo tra il passato e il contemporaneo.