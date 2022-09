Lavori in strada Pasubio dal 7 settembre – I lavori del cantiere della variante alla Sp 46, a cura di Anas, interesseranno da domani, mercoledì 7 settembre, la viabilità di strada Pasubio in corrispondenza della birreria in prossimità del confine con il Comune di Costabissara– Variante Sp 46 Pasubio

I veicoli diretti verso nord, da Vicenza verso Costabissara, Schio e Thiene, saranno immessi nella nuova viabilità. La circolazione verso Vicenza non subirà modifiche in questa prima fase. L’accesso verso Costabissara sarà interdetto.

Saranno possibili rallentamenti. Si raccomanda la massima attenzione.

I lavori dureranno circa 40 giorni.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.

Vicenza, 6 settembre 2022