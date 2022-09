Valdagno: i lettori volontari del Veneto si ritrovano a Vicenza

L’esperienza valdagnese sulla lettura ad alta voce sale in cattedra. Valdagno – La lettura ad alta voce in classe a Valdagno fa scuola in regione.

La tappa veneta del progetto “Io leggo per gli altri –

Dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce” presenterà anche il racconto dell’esperienza che ha coinvolto oltre 250 alunni della città, dai nidi alle secondarie di primo grado.

Domani, martedì 6 settembre, l’assessore alla cultura Anna Tessaro sarà al Teatro Astra di Vicenza per la due giorni di formazione per futuri lettori volontari inserita all’interno del progetto nazionale di Nausika e ‘LaAV – Letture ad alta voce’ finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura.

L’iniziativa – che oltre al capoluogo berico prevede solo altri tre momenti formativi a Lecce, Torino a Arezzo – coinvolge nel complesso 130 realtà dislocate tra Toscana, Puglia, Piemonte e Veneto e ha l’obiettivo di espandere e radicare la lettura ad alta voce in tutti gli ambiti della vita personale, educativo-formativa, professionale e civile.

Agli incontri di formazione di Vicenza sono invitati insegnanti, educatori, librai, bibliotecari e lettori volontari: per chi vuole partecipare il ritrovo è fissato alle 14.30 di martedì 6 settembre nel parcheggio di via Bocchese per la condivisione delle auto.

Necessaria l’iscrizione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-effetti-e-tecniche-di-lettura-ad-alta-voce-vicenza-formazione-onda-lunga-400710615237

“Siamo davvero orgogliosi che il metodo di lettura ad alta voce già sperimentato nel nostro sistema educativo e di istruzione sia veicolato attraverso un progetto nazionale come quello di Onda Lunga per assumere una dimensione regionale – sottolinea l’assessore alla cultura -.

Si tratta di una delle tante iniziative

con cui stiamo dando un valore concreto al titolo di ‘Valdagno Città che legge’ e agli impegni messi nero su bianco nel Patto per la lettura. In particolare, promuovere la lettura ad alta voce significa avvicinare nuove persone ai libri e alla buona abitudine di leggere, ma anche favorire lo sviluppo di relazioni, abilità e competenze che possono aiutare nella crescita personale soprattutto bambini e ragazzi.

La Biblioteca civica ha già costruito un nutrito gruppo di lettori volontari, a dimostrazione di una sensibilità diffusa nella comunità”.

La ricerca sul campo ha dimostrato che ascoltare la lettura ad alta voce produce una serie di benefici interni ed esterni rispetto al percorso educativo e scolastico. Questa pratica favorisce infatti lo sviluppo delle funzioni cognitive fondamentali e le capacità di riconoscere le proprie e altrui emozioni, facilita lo sviluppo di abilità relazionali e del pensiero critico, incrementa notevolmente il numero di parole conosciute.

Per questo il progetto promosso dal Comune di Valdagno

attraverso la Biblioteca civica ha portato alla creazione di un tempo quotidiano dedicato alla lettura ad alta voce da parte delle insegnanti e degli insegnanti per i loro allievi.

Nello specifico, sono stati coinvolti circa 270 alunni e alunne e 27 insegnanti, tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

La fase iniziale ha interessato una novantina di educatori e docenti con un corso di formazione sull’educazione alla lettura, sulle forme e i modi della lettura ad alta voce, sulla lettura come occasione di confronto e socialità.

La metodologia appresa durante questo percorso ha permesso poi di passare alla pratica proponendo la lettura ad alta voce quotidiana in classe in maniera continuata, intensiva e sistematica, con tempi di durata progressivamente crescenti.

Per il progetto sono state costruite bibliografie dedicate alle diverse fasce di età e predisposta la dotazione dei libri da leggere, acquistati dalla Biblioteca Civica Villa Valle tramite un apposito finanziamento destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.

Ogni biblioteca scolastica ha ricevuto gratuitamente una trentina di nuovi titoli, legati al tema della legalità e della cittadinanza responsabile.

Comune di Valdagno