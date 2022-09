Valdagno: Festa dello Sport

Domenica società e associazioni si presentano alla città di Valdagno

Dalle 10 alle 19 l’area sportiva di via Volta si anima con stand e dimostrazioni. Alle 10.15 in programma la premiazione di una selezione di atleti.

Dalla scherma al calcio, dal basket al pattinaggio, passando per le tante altre discipline che si possono praticare in città. Torna domenica 11 settembre l’annuale appuntamento con la Festa dello Sport. Negli impianti di via Volta a Valdagno saranno protagoniste ventotto società e associazioni del territorio, che potranno così presentare le loro proposte, ma anche allenatori e atleti che in prima persona faranno provare le diverse attività. Gli stand informativi si apriranno alle 10.00 e rimarranno attivi, con dimostrazioni e iniziative, fino alle 19.00. Alle 10.15 si terrà anche un momento di premiazione di una rappresentanza degli atleti valdagnesi che si sono distinti negli ultimi anni in ambito regionale e nazionale.

“Ogni anno questa giornata è una vera e propria festa, con gli impianti sportivi che si riempiono di famiglie con bambini e bambine, ragazzi e ragazze che si divertono cimentandosi nelle più varie attività – sottolinea il consigliere con delega allo sport -. Questo evento nasce come un’opportunità per le società di farsi conoscere e per i giovani di avvicinarsi allo sport, scoprendo l’ampia offerta disponibile nel territorio. Per il Comune è inoltre un modo per ringraziare quanti ogni giorno, a diversi livelli, con impegno e generosità permettono lo sviluppo del movimento sportivo in città, svolgendo anche un ruolo educativo e diventando un punto di riferimento per la crescita dei giovani. Per questo, premiando una selezione di atleti vogliamo simbolicamente premiare tutto lo sport valdagnese e le oltre duemila persone di tutte le età che praticano attività a Valdagno“.