Bagno in piscina e presentazione alle Terme di Giunone – Domenica 11 settembre squadra presente al completo alla Fiera dello sport, alla quale prenderanno parte decine di realtà sportive del territorio veronese

La squadra di pallavolo femminile

Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, che milita in serie A2, sarà presente al completo alla Fiera dello Sport che si svolgerà domenica 11 settembre a Caldiero, nell’Est veronese, promossa dal Comune, dalla Pro loco territoriale e dall’azienda speciale Terme di Giunone.

Alla manifestazione, che inizierà alle 9 e sarà a ingresso gratuito, saranno presenti una trentina di associazioni non solo dell’Est veronese, ma di tutto il territorio scaligero, per invitare famiglie e ragazzi a conoscere e provare i diversi sport.

Le giocatrici,

che dal prossimo campionato useranno come campo di gioco il Palaferroli di San Bonifacio, verso le 17 faranno un bagno in piscina e saranno a disposizione di bambini e famiglie per raccontare la loro avventura sportiva e far conoscere il bellissimo mondo del volley. Seguirà una risottata.

Verrà distribuito un volantino con il calendario delle gare e partirà anche la campagna di abbonamento e di ingresso ai match.

Durante la giornata il gazebo della squadra sarà presidiato da Volley University Verona, associata a Ipag Ramonda, che farà conoscere il lavoro del team sul territorio anche con le categorie giovanili e sarà meta di ragazze e ragazzi del minivolley, che verranno coinvolti in momenti di gioco da alcune atlete di serie A.

“Siamo onorati di essere stati chiamati a prendere parte a questa giornata che da anni rappresenta una vera e propria vetrina del mondo dello sport veronese – sottolinea Carla Burato, presidente di Unione Volley Montecchio Maggiore -, consentendoci di poterci interfacciare con altri ambiti dell’universo sportivo così da farci conoscere sul territorio scaligero.

Uno scambio di esperienze associative e sportive

che non potrà che arricchirci reciprocamente. La giornata rappresenterà anche un primo step di collaborazione con il Parco delle terme di Giunone, foriero di una possibile sinergia a più ampio respiro”.

La Fiera dello Sport, con ingresso libero al parco, è una manifestazione molto apprezzata da famiglie e giovani atleti: basti dire che nell’ultima edizione in cui si svolse l’affluenza fu di oltre tremila persone. Il programma della manifestazione prevede l’apertura alle 9, con ingresso gratuito.

Verranno effettuate dimostrazioni di parecchi sport e discipline affini: dalla pallavolo al tennis, dal calcio al baseball, dalla mountain bike alla danza, dal pilates alle arti marziali. I volontari della Proloco si occuperanno del ristoro.

Montecchio Maggiore, 7 settembre 2022 –