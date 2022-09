No alle grandi opere inutili e dannose come il TAV, autostrade come la Pedemontana e la Valdastico sud che cementificano il territorio a fronte di bassi livelli di utenza. Unione Popolare Vicenza

Bisogna finanziare invece opere pubbliche di cura e messa in sicurezza del territorio nazionale, da un punto di vista idrogeologico, della rigenerazione urbana, dei paesi e borghi, degli edifici pubblici e privati e soprattutto dell’immenso patrimonio artistico-culturale.

Le grandi opere sono distruttive e servono esclusivamente a rilanciare il business di chi le costruisce, dei mercanti della globalizzazione e del cemento.

Quello che serve seriamente è una rete territoriale di servizi pubblici che consenta alle persone e alle merci di muoversi riducendo inquinamento e intasamento.

Quanto al progetto TAV/TAC questo è decisamente superato rispetto alle nuove esigenze della società. Pertanto inutile.

Inutile, miope, dannoso e criminale è voler devastare la città del Palladio, capitale dell’architettura, con un progetto superato, progetto che prevede tra l’altro una serie di strade che portano ad aumentare il traffico nel cuore storico di Vicenza.

Unione Popolare dalla Val di Susa a Vicenza con le sue donne e i suoi uomini è parte integrante del movimento che si oppone a questo mega-ecomostro: sarà presente alla manifestazione del 20 settembre indetta dalla assemblea vicentina contro il Tav.

Ilaria Boniburini, candidata Senato proporzionale

Roberto Fogagnoli, candidato Senato uninominale

Annarita Simone, candidata Camera uninominale

Alberto Carraro, candidato Camera uninominale

Simone Maniglio, candidato Camera proporzionale