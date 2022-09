ULSS 8 Berica: a Vicenza un progetto per il turismo inclusivo

Turismo sociale e inclusivo: Vicenza fa scuola

È stato presentato oggi il programma di iniziative messo a punto dall’ULSS 8 Berica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vicenza. Programma nell’ambito del progetto della Regione Veneto volto a promuovere un turismo inclusivo e in generale attento alle problematiche sociali.

Il turismo non solo come settore strategico per l’economia, ma anche come opportunità di inclusione sociale. Con questo obiettivo la Regione Veneto ha messo a disposizione delle aziende sociosanitarie uno specifico finanziamento per l’implementazione di progetti e attività finalizzati a promuovere un turismo accessibile, dunque inclusivo e in generale attento alle problematiche sociali nel territorio.

Da questa opportunità è nato il progetto messo a punto dall’ULSS 8 Berica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vicenza.

«Questo progetto – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – vede coinvolta l’ULSS 8 Berica su un tema per certi versi inedito. Quello del turismo, ma si tratta di un coinvolgimento del tutto coerente con le risorse e la mission aziendali. Qualsiasi progetto di inclusione sociale, infatti, per essere efficace non può che partire dall’analisi dei bisogni degli utenti e dalle competenze ed esperienze dei professionisti che ogni giorno lavorano su queste tematiche, attraverso i nostri servizi specialistici territoriali. Allo stesso tempo, attraverso questo progetto estendiamo il nostro impegno per l’inclusione sociale dei soggetti con disabilità anche al tema del turismo, perché potersi muovere liberamente anche ai fini culturali e ricreativi è una componente importante per una vita più attiva e un’autentica inclusione, a maggior ragione in un territorio come quello di Vicenza che offre una grande varietà di attrazioni turistiche».

Il programma completo è stato presentato questa mattina durante un evento regionale ospitato a Palazzo Chiericati.

Dopo le fasi preliminari di analisi dei bisogni, progettazione e individuazione dei referenti, la presentazione odierna segna così un ulteriore passo avanti verso l’implementazione delle iniziative in programma.

Tra queste spiccano la creazione di itinerari turistici accessibili e inclusivi per le persone con disabilità e i loro familiari. L’organizzazione di specifiche attività ludico-ricreative e sportive l’organizzazione di tirocini lavorativi. Il progetto prevede inoltre la possibilità di attivare servizi di accompagnamento e di assistenza personalizzati.

Il tutto attraverso specifici accordi e convenzioni con gli Enti e le Associazioni presenti nel territorio. Complessivamente, per il progetto definito dall’ULSS 8 Berica da realizzare a Vicenza, la Regione Veneto ha stanziato un finanziamento di oltre 130 mila euro dalla Regione Veneto.

«A monte delle attività che saranno realizzate vi è stato un attento lavoro di progettazione – spiega il dott. Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 8 Berica. – Sono state coinvolte figure specialistiche dei nostri servizi per la disabilità; dunque, si tratta di un programma di attività con un forte contributo “tecnico”. Parallelamente è stata fondamentale la rete delle collaborazioni costruite con il territorio, in particolare con l’Amministrazione Comunale di Vicenza. Ma anche le stesse persone soggetti del nostro progetto, con i loro genitori e le associazioni. Una “vera squadra” che ha dimostrato una grande sensibilità sul tema».

Sul piano operativo, le attività si svilupperanno a partire dalle prossime settimane fino a novembre 2023. Con un’azione parallela di monitoraggio e una valutazione complessiva dei risultati ottenuti che sarà completata entro la fine del prossimo anno.