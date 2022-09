Uccide il cane con il fucile da caccia

QUESTORE : SEQUESTRO AMMINISTRATIVO delle ARMI e REVOCA del PORTO D’ARMI

Lo scorso 30 agosto tale A. B. – cacciatore di 63 anni residente a Costabissara – aveva deciso di sopprimere il proprio cane sparandogli un colpo di fucile da caccia con una delle armi da egli detenute regolarmente.

Il gesto era stato motivato dal cacciatore in quanto non intenzionato a spendere il denaro necessario per procedere alle cure veterinarie che si erano rese necessarie per curare l’animale, travolto in precedenza da un auto e rimasto lesionato.

In quell’occasione le Guardie Zoofile dell’Ente Nazionale Protezione Aanimali (ENPA), intervenute in occasione del grave episodio, avevano accertato la cruenta uccisione del cane e denunciato A. B. alla Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 544 bis del Codice Penale (uccisione di animali), nonché segnalato l’accaduto al Questore della Provincia di Vicenza per le valutazioni di sua competenza.