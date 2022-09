Con un evento esclusivo dedicato alle persone che hanno contribuito al successo dell’azienda. Trivellato festeggia il Centenario. L’AD Luca Trivellato: “Il futuro ci chiama a nuove sfide, siamo pronti ad affrontarlo insieme, forti della nostra storia”

Il Gruppo Trivellato spegne cento candeline

e festeggia l’importante traguardo aziendale con un evento esclusivo riservato a tutti i collaboratori.

Una location d’eccezione, la splendida Villa Cornaro di Zimella, ha fatto da cornice ad una serata tutta dedicata alle persone che hanno contribuito al successo dell’impresa, con un ricordo speciale rivolto allo storico presidente Francesco Trivellato, venuto a mancare due anni fa.

L’emozione di ritrovarsi dal vivo per le celebrazioni di una tappa così importante, dopo il periodo di stop a causa della pandemia, è stata palpabile nel corso di tutta la serata.

L’evento è trascorso tra gioia, sorrisi e grandi sensazioni, con musica dal vivo, giochi di prestigio e un maxi-schermo sul quale sono stati proiettati frammenti di storia del Gruppo.

A rendere ancora più suggestivo il tutto,

il momento dei ringraziamenti da parte di Luca Trivellato e Claudio Ferraboschi, amministratori delegati rispettivamente di Trivellato S.p.A. e Trivellato Industriali S.r.l.

«Credo che senza Francesco Trivellato e senza suo figlio ma, soprattutto, senza voi tutti, “bravissima gente”, questo sogno Trivellato non esisterebbe» – ha detto Claudio Ferraboschi, riprendendo un passaggio del video dedicato al signor Francesco Trivellato.

«Ricordarlo in questo filmato è stato un modo per ribadire il nostro ringraziamento a tutte le persone che ci hanno permesso di arrivare sin qui. In questi due ultimi anni le difficoltà sono state evidenti per tutti, compresa quella di potersi trovare insieme per condividere momenti di convivialità come questo.

Ciononostante, siamo sempre riusciti a tenere alta la bandiera che uomini come Francesco Trivellato avevano piantato. Per questo vi ringrazio e vi dico che Trivellato c’è e ci sarà sempre».

«Grazie per essere qui, alla vostra festa, alla festa dei cent’anni ma, soprattutto, alla festa di chi con noi lavora tutti i giorni» – ha esordito Luca Trivellato, AD del Gruppo.

«Solo il 10% delle aziende venete arriva a questo importante traguardo,

i 100 anni, per questo dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo avuto la fortuna di avere dalla nostra un marchio straordinario come Mercedes-Benz, ma abbiamo avuto soprattutto la bravura e la volontà di portare avanti con successo quell’idea di impresa che mio padre aveva con tanto impegno costruito.

A me, tuttavia, spetta anche il compito di parlarvi di futuro. Sicuramente il momento che stiamo vivendo non è dei più facili, ma ricordiamoci che la nostra più grande qualità, quella che storicamente ci ha contraddistinto, è sempre stata la capacità di essere vicini ai nostri clienti, oltre all’abilità di affrontare con spirito innovativo e propositivo la complessità.

Dobbiamo continuare a fare di questa nostra capacità una virtù, anzi, cercare di migliorarci giorno per giorno, per garantire piena soddisfazione in tutti i punti di contatto con il cliente. Questa è e sarà la chiave per rimanere competitivi da qui ai prossimi anni. Sono sicuro che abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci».

Un viaggio lungo cent’anni

Quella del viaggio è una metafora perfetta per descrivere il percorso della storica azienda vicentina. Un viaggio all’insegna dalla passione per i motori, contraddistinto da quel sentimento di libertà e indipendenza che da sempre ha caratterizzato il percorso Trivellato, e che l’automobile così bene rappresenta.

Qualità, eccellenza, innovazione e la constante ricerca della soddisfazione del cliente: sono questi i valori che dal 1922 segnano il tragitto della Trivellato, che da piccolo garage di periferia, è cresciuta fino a diventare un’affermata realtà nell’automotive, con 14 sedi tra le provincie di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo e 400 collaboratori all’attivo.

Quattro le società che fanno capo al Gruppo – Trivellato S.p.A, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza per i marchi Mercedes-Benz, AMG e smart; Trivellato Veicoli Industriali Srl, che commercializza e fornisce assistenza per la parte veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso e X-Bus; New PadovaStar, concessionaria di vendita e assistenza Mercedes-Benz; e Atlante Srl, concessionaria ufficiale per la vendita e assistenza di Ford Trucks.

Territorio, sostenibilità e cultura: la Fondazione Francesco Trivellato

Nel corso dell’anno del centenario Trivellato il Gruppo ha voluto ribadire l’impegno a sostegno del territorio, per la promozione di cultura e in tema di sostenibilità. L’edizione speciale del Vicenza Jazz Festival, ideato e promosso da Luca Trivellato in collaborazione con l’amministrazione vicentina, è stata uno degli appuntamenti di punta del calendario 2022; Trivellato ha inoltre rinnovato l’attività all’insegna della tutela dell’ambiente, attraverso l’iniziativa “Trivellato per il territorio”, che prevede un nuovo albero piantato ad ogni auto venduta, per riforestare le aree dell’Altopiano colpite dal Ciclone Vaia.

Lanciata in occasione dei cent’anni anche un’altra importante iniziativa in tema salute: 2 smart elettriche sono state donate al personale dell’UOC di Nefrologia dell’azienda Ulss 8 Berica per le dialisi. In parallelo, proseguono le attività in favore dei giovani, attraverso un programma di borse di studio per i figli dei dipendenti che verrà presto allargato ai ragazzi delle scuole e delle università del territorio.

Tutte iniziative che trovano casa nella Fondazione Francesco Trivellato, progetto no-profit che celebra la memoria dello storico presidente del Gruppo, riunendo sotto un unico cappello le attività a favore del territorio.

07 settembre 2022