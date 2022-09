Trail degli Eroi 2022

Domani scatta il “Via” alla dodicesima edizione del Trail degli Eroi.

Il conto alla rovescia sta per scadere: domani, 18 settembre, verrà proclamato il grande “Via” all’unica manifestazione di trail running che si svolge lungo le pendici del massiccio del Grappa.

Il Trail degli Eroi quest’anno ha predisposto due lunghezze per i suoi runners:

La Trail degli Eroi, 47 km che attraversano il gioiello storico del Veneto per un totale di 2890 metri dislivello;

La Sky degli Eroi, distanza pensata per chi ama le emozioni forti. 1790 metri dislivello concentrati in solo 21 km.

Il comitato organizzatore, il G.S. I Lupi Team, guidato dal presidente Davide Zanetti, ha lavorato senza tregua per fare in modo che quest’edizione fosse all’altezza delle precedenti e, soprattutto, potesse essere vissuta con la massima sicurezza, a maggior ragione dopo la recente tragedia del Marmolada.

Nei mesi che hanno preceduto la gara, Valentino Spigariol, una delle punte di diamante del team, si è occupato personalmente di testare i sentieri prima di dare l’OK definitivo per la loro ufficializzazione. Una messa in regola attenta e precisa, la sicurezza dei runners viene prima di ogni cosa.

Per diversi giorni, le previsioni del tempo incerte hanno lasciato il dubbio sull’effettivo svolgimento delle gare:

“Rispetto agli altri anni all’inizio eravamo un po’ indietro con le iscrizioni.

Certo non i numeri bassi del periodo Covid! Abbiamo avuto fiducia fino alla fine riuscendo poi a recuperare e raggiungere la quota di iscritti che ci eravamo prefissati.

In questa particolare annata bisogna considerare che per molto tempo non era chiaro se sarebbe stato possibile disputare la nostra amata corsa lungo il massiccio del Grappa a causa delle condizioni meteo, motivo per cui le iscrizioni degli atleti sono concentrate tutte nell’ultimo periodo.

Per fortuna ora abbiamo la certezza che domani ci sarà una bella giornata di sole, la manifestazione è salva!”.

Il Presidente Zanetti ricorda, infine, che le iscrizioni tardive sono sempre possibili, basta consultare il sito web https://www.traildeglieroi.it/

“È una possibilità che abbiamo sempre mantenuto nelle diverse edizioni, vogliamo lasciare le porte aperte a tutti gli atleti, anche per quelli che hanno bisogno di più tempo per decidere. Il Trail degli Eroi è un’esperienza unica non solo dal punto di vista paesaggistico/storico, ma anche per quanto riguarda la convivialità, il nostro punto di forza”.

Il Trail degli Eroi, una corsa nel presente, tra i boschi e le alture del massiccio del Grappa, e nel passato alla scoperta della nostra storia, la nostra memoria.