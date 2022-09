Teatro Olimpico: meraviglie barocche

Da Venezia a Brandeburgo – Domenica 11 settembre alle 20.30 presso il Teatro Olimpico si inaugurerà il XXVI Festival Spazio & Musica con autentiche Meraviglie barocche, interpretate dall’Orchestra barocca del Veneto I Musicali Affetti con Fabio Missaggia al violino di concerto e alla direzione.

L’edizione 2022 “Da Magellano a Bach”,

realizzata in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, si aprirà con un repertorio che spazia dal rigore contrappuntistico del sommo Bach alle estrose composizioni di Vivaldi.

Ad aprire il concerto sarà la Suite n° 2 BWV 1067 per flauto traversiere e orchestra, dove il compositore di Eisenach sfoggia una scrittura ispirata al più raffinato stile francese. La parte solista è affidata a Luigi Lupo, che da più di 20 anni affianca alla carriera d’interprete la ricerca musicologica. Oltre ad avere inciso con le più illustri case discografiche (Stradivarius, Decca, Arcana, Deutsche Harmonia Mundi, Emi Classic, Naxos, Brilliant Classic, per citarne alcuni), Lupo ha infatti contribuito con due articoli alla pubblicazione “Il Flauto in Italia” a cura di C. Paradiso per il Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali.

A incantare gli spettatori sarà poi l’elegante intreccio dei tre violini solisti – affidati a Rossella Croce, Matteo Zanatto e Fabio Missaggia – del concerto TWV 53:F1 di Telemann. Non è la prima volta che I Musicali Affetti invitano la Croce in qualità di primo violino ai propri concerti.

Diplomata con lo stesso Missaggia, Rossella Croce è infatti una delle più interessanti interpreti italiane del repertorio barocco. Oltre a collaborare con alcuni dei principali gruppi specializzati in prassi esecutiva antica (tra gli altri Ensemble Zefiro, Accordone, Accademia Bizantina, Il Gardellino, Harmonices Mundi, La Risonanza, Concerto Palatino) ha inciso per le maggiori case discografiche quali Sony Classics, Arcana, Naive, Brilliant, Stradivarius, ottenendo segnalazioni e riconoscimenti.

A concludere il programma

saranno due concerti di Vivaldi, RV 436 e RV 156, nei quali spetterà a Fabio Missaggia (alla direzione come violino di concerto) saper condurre l’orchestra attraverso queste esuberanti pagine in stile italiano o, forse più giustamente, veneziano.

La profonda conoscenza del repertorio, maturata attraverso l’intensa attività concertistica internazionale ma anche grazie alle diverse edizioni critiche da lui pubblicate, prospetta un’interpretazione fuori dai cliché.

Comincia dunque questa sorta di navigazione musicale in otto appuntamenti, da settembre a novembre, a Vicenza. Info e biglietti su www.spazioemusica.it

Biglietti per l’11 settembre: INTERI € 20,00 – RIDOTTI € 15,00 – STUDENTI € 8,00

Acquisto online sul sito www.spazioemusica.it o anche presso la BIGLIETTERIA DEL TEATRO OLIMPICO solo nei giorni 10 e 11 SETTEMBRE con orario 10,30/13 e 14/16,30 e da un’ora prima dello spettacolo (tel. 0444 222801).

Il Festival è realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo del Governo della Repubblica Italiana e le Attività Culturali, dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna e della Regione del Veneto, il sostegno di Gallerie d’Italia – Vicenza (museo di Intesa Sanpaolo), Aim Agsm, Danieli Group, Aquila corde, Instituto Cervantes di Milano e la collaborazione del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, del Festival modenese Grandezze&Meraviglie – Festival Musicale Estense di Modena.

PROGRAMMA

S. Bach (1685-1750) Suite n° 2 BWV 1067

Ouverture – Rondeau – Sarabande – Bourrés – Polonaise & Double – Menuet – Badinerie

Luigi Lupo flauto traversiere

Ph. Telemann (1681-1767) Concerto TWV 53:F1 per 3 violini concertino, archi e b.c.

Allegro – Largo – Vivace

Rossella Croce violino primo

Matteo Zanatto violino secondo

Fabio Missaggia violino terzo

Vivaldi (1678-1741) Concerto RV 436 per flauto traversiere, archi e b.c.

Allegro – Largo – (Presto)

Luigi Lupo flauto traversiere

Vivaldi (1678-1741) Concerto per archi RV 156

Allegro – Adagio – Allegro

Orchestra barocca del Veneto

I MUSICALI AFFETTI

Rossella Croce violino solo – Luigi Lupo flauto traversiere

Fabio Missaggia violino di concerto e direzione

Violini: Matteo Zanatto, Alessia Turri, Massimiliano Tieppo, Isobel Cordone, Laura Scipioni

Viole: Monica Pelliciari, Emanuele Marcante

Violoncello Carlo Zanardi

Violone: Michele Gallo

Arciliuto: Fabiano Merlante

Cembalo: Nicola Lamon