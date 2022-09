Team Bassano con 10 equipaggi al San Martino

Quasi un terzo dei partecipanti al rally storico dolomitico sarà griffato Team Bassano che schiera, inoltre, due portacolori al Città di Torino ed altrettanti alla salita Monte Erice – Team Bassano San Martino



Altro tris di gare per il Team Bassano

nell’imminente fine settimana dove spicca tra tutti il Rallye San Martino Historique che nell’elenco iscritti conta ben dieci equipaggi dall’ovale azzurro.

La lista inizia con la Lancia Stratos del plurivincitore Giorgio Costenaro che, assieme a Lucia Zambiasi, cercherà d’incrementare il bottino di punti nel Trofeo Rally ACI Vicenza; tocca poi ad un’altra vettura di Chivasso, la Rally 037 di Enrico Bonaso e Flavio Zanella per scorrere poi l’elenco fino a trovare l’Opel Kadett GT/e di Michele Costola con Sofia Lorenzi tallonata dall’Alfa Romeo Alfetta GTV di Gianluigi Baghin affiancato da Veronica Modolo.

A San Martino di Castrozza va anche ad iniziare la stagione sportiva di Lorenzo Scaffidi che ritrova Natascia Freschi sulla Fiat Uno Turbo con la quale rinnoverà la sfida con l’amico – rivale Nicola Randon su Fiat Ritmo 130 Tc e Martina Bonvecchio alle note.

Con l’abituale Porsche 911 RSR non manca alla gara di casa Antonio Orsolin in coppia con la figlia Eva e idem dicasi per Egidio Lucian e Andrea Marcon su Fiat 131 Racing; la terza Lancia al via, sarà la Stratos di Olindo Deserti e Giovanni Somenzi e completano la decina Franco Beccherle e Roberto Benedetti su Autobianchi A112 Abarth.

Sette le prove da disputare,

la prima al venerdì sera alla luce dei fari supplementari e le restanti nella giornata di sabato 10 settembre.

In contemporanea col San Martino si correrà la dodicesima edizione del Città di Torino Storico valevole per il T.R.Z. della Prima Zona il cui elenco è aperto proprio da due equipaggi del Team Bassano, entrambi su Porsche 911; con la SC di Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio seguita dalla RSR di Pietro Tirone con Vincenzo Torricelli alle note. Sei le prove speciali in programma tutte nella giornata di sabato.

Per il terzo appuntamento a calendario ci si sposta in Sicilia e precisamente nel trapanese dove si correrà la Cronoscalata Monte Erice al via della quale si assisterà al debutto sulla nuova Porsche 911 Gruppo 3 di Nicola Tricomi e il ritorno al volante della BMW 635 di Giuseppe Savoca.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Romano d’Ezzelino (VI), 7 settembre 2022

Immagine realizzata da Mauro Ipsa.