Syncro System Spa

Affronta la crisi energetica puntando sull’autoproduzione con un fotovoltaico da 390mila kWh/annui

“Con un’attenta programmazione e investimenti ben mirati siamo riusciti ad arrivare a coprire fino al 40% del fabbisogno energetico aziendale sfruttando l’energia solare” spiega il presidente, Luca Comunello (foto in copertina).



rilancia con le rinnovabili: entro il 2023 l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’azienda veneta svilupperà una potenza totale di 500 kWp, con la prospettiva di coprire oltre il 50% delle richieste energetiche dell’impianto produttivo.

1172 pannelli fotovoltaici sul tetto di una sola azienda

Un nuovo tassello si aggiunge al grande mosaico che Syncro System, azienda veneta leader nella produzione e installazione di allestimenti per furgoni, sta costruendo per ridurre l’utilizzo di energia da fonti non rinnovabili e diminuire in modo sempre più tangibile il suo impatto sull’ambiente e il peso dei consumi energetici in bolletta.

Sul tetto dello stabilimento di via Portile a Cassola sono stati aggiunti nelle scorse settimane altri 60 pannelli fotovoltaici da 545 Wp, che vanno a sommarsi ai 1112 montati in questi anni, che già sviluppavano una potenza di 320 kWp.

Totale 2022: 1172 elementi, per una potenza complessiva di 352,70 kWp, una produzione annua di circa 390mila kWh e un risparmio di emissioni in atmosfera pari a 207mila kg di Co2.

Il prossimo intervento porterà a circa 500 kWp la potenza del parco fotovoltaico aziendale e sarà realizzato entro il 2023.

Un impianto fotovoltaico da record per una realtà storica della provincia veneta

Visto dall’alto, il tetto dello stabilimento produttivo di Cassola si presenta come una vasta distesa di pannelli che catturano l’energia della radiazione solare per poi trasformarla in energia elettrica a corrente continua.

Quest’ultima viene convertita in corrente alternata grazie agli inverter, e successivamente distribuita in azienda per far funzionare i macchinari utilizzati per realizzare gli allestimenti per furgoni marchiati Syncro.

Tanti piccoli passi in direzione di un reale risparmio energetico

Per un’azienda che ha basato la sua organizzazione interna sulla filosofia KAIZEN del miglioramento continuo, impegnarsi su più fronti per la riduzione dell’impatto ambientale è stato ed è un processo naturale.

Oltre ad aumentare nel corso degli anni l’autoproduzione di energia elettrica, Syncro System ha messo in atto una serie di interventi che hanno contribuito in modo rilevante alla riduzione del consumo energetico, tra cui:

acquisto di moderne macchine utensili a risparmio energetico in sostituzione del parco macchine esistente

illuminazione a LED

Syncro System Spa: dal 1960 a Cassola (Vi)

L’azienda ha avuto la sua sede storica dal 1960 al 2014 nel centro di San Zeno di Cassola (Vi), dapprima in una piccola bottega in affitto, poi nel capannone costruito dal fondatore, Francesco Comunello, in via San Zeno. Dal 2014 l’azienda si è trasferita nel nuovo stabilimento di via Portile 114/a, sempre a Cassola.

Dal 1996 si occupa esclusivamente di allestimenti per furgoni e ad oggi ha realizzato più di 90mila installazioni. Impiega 100 dipendenti nelle sue sedi in Italia e in Germania.

Ha concessionarie che si occupano del montaggio in Italia, Europa, America del nord, America del Sud, Oceania, Asia e Africa.

Syncro System Spa via Portile 114/a 36022 Cassola (Vi)

