“Creare lavoro e contrastare il caro-energia” – Elezioni, presentata la squadra veneta di Fratelli d’Italia.

Lavoro e caro-energia, affrontati con esperienza e competenze: questi i punti fermi della squadra dei candidati veneti di Fratelli d’Italia, presentata nella sede regionale di Mestre.

A fare gli onori di casa, il coordinatore regionale e senatore Luca de Carlo; al suo fianco, i colleghi parlamentari Maria Cristina Caretta, Adolfo Urso e Ciro Maschio, oltre al capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida.

Tanti i temi che il nuovo governo dovrà affrontare, da quello del lavoro – sostenendo le imprese per creare occupazione reale recuperando le risorse dalla cancellazione dell’attuale reddito di cittadinanza – a quello energetico, dove è fondamentale affrontare non solo la questione russa, ma anche quella speculativa del mercato finanziario internazionale.

“Gli amministratori sanno annusare che aria tira, e in questo momento mi pare che per noi il vento tiri a favore”, ha commentato De Carlo, presentando la rosa dei candidati FdI nei diversi collegi veneti: dai consiglieri regionali come il capogruppo Raffaele Speranzon agli amministratori locali come lo stesso De Carlo, fino agli esponenti della società civile come Carlo Nordio. “Per noi, uno non vale uno: vanno valorizzate le competenze, le conoscenze, l’esperienza.

Noi siamo pronti; cittadini e imprese hanno bisogno di risposte e interventi concreti.

Finalmente, dopo tanti giochi di palazzo, gli italiani possono tornare a dire la loro”, la chiosa di De Carlo.

Questo l’elenco dei candidati nei collegi veneti:

Camera – Circoscrizione Veneto 1 – Venezia, Treviso e Belluno

Carlo Nordio; Maria Cristina Caretta; Francesco Filini; Marina Marchetto

Camera – Circoscrizione Veneto 2 – Padova e Rovigo

Gianmarco Mazzi; Elisabetta Gardini; Gabriele Zanon; Elisabetta Baldi

Camera – Circoscrizione Veneto 2 – Vicenza

Maria Cristina Caretta; Alessandro Urzi’; Elisabetta Gardini; Mattia Ierardi

Camera – Circoscrizione Veneto 2 – Verona

Ciro Maschio; Maddalena Morgante; Marco Padovani; Maria Cristina Sandrin

Senato – Collegio Plurinominale Veneto 1 – Venezia, Treviso, Rovigo e Belluno

Adolfo Urso; Giulia Cosenza; Bartolomeo Amidei; Helenia Barban

Senato – Collegio Plurinominale Veneto 2 – Padova, Vicenza e Verona

Isabella Rauti; Adolfo Urso; Giulia Cosenza; Matteo Gelmetti

Uninominale – Camera – Veneto 1 – Treviso

Carlo Nordio

Uninominale – Camera – Veneto 2 – Padova e Piovese

Elisabetta Gardini

Uninominale – Camera – Veneto 2 – Bassano

Silvio Giovine

Uninominale – Camera – Veneto 2 – Vicenza

Maria Cristina Caretta

Uninominale – Camera – Veneto 2 – Villafranca

Ciro Maschio

Uninominale – Senato – Venezia, Rovigo

Raffaele Speranzon

Uninominale – Senato – Treviso, Belluno

Luca De Carlo