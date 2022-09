Soave Volley – Ipag Ramonda

Progetto di crescita – Il presidente Matteo Tosadori: “Vogliamo superare il centinaio di iscritti. La squadra di A2

ci darà il supporto di tre tecnici e farà da traino per le tante giovani atlete che amano la pallavolo”

Obiettivo: superare quota cento. Ha le idee chiare Marco Tosadori, presidente del Soave Volley, che ha siglato un accordo con Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, la squadra di A2 femminile che da questo campionato giocherà al Palaferroli di San Bonifacio, per far crescere le squadre in campo e il numero di tesserati. Il progetto è stato presentato alle famiglie di Soave da Tosadori, e per Unione Volley Montecchio dal presidente Carla Burato, dal vicepresidente e responsabile del settore giovanile Fabio Maraia e dal dirigente Simone Fusa.

“Grazie alla perseveranza e tenacia del presidente Tosadori nel ricercare nuove sinergie, si è dato vita a un progetto ambizioso che vuole dare risposte ai tanti tesserati e accrescere le squadre in campo – spiega Carla Burato -.

La società di Soave in tre anni è cresciuta tanto e vuole offrire nuove opportunità e più qualità. Sono temi che ci accomunano e sinergie funzionali al nostro progetto di sviluppo e collaborazione. Con il supporto delle nostre affiliate sono stati messi a disposizione tre tecnici qualificati per le squadre giovanili del Soave.

Come con la recente nuova collaborazione veronese con Arena Volley Team e quelle già in atto con U.S. Torri e Volley Creazzo, Volley University Verona e Sambo Volley, l’accordo apre scenari interessanti, con la possibilità di un’ulteriore opportunità di crescita per il vivaio scaligero anche grazie agli stimoli che la squadra femminile di A2, giocando al Palaferroli, potrà dare”.

Concorda Marco Tosadori: “Il Soave Volley ha 52 anni, ma tre anni fa abbiamo dovuto ripartire da zero e ora siamo a una settantina di tesserati dal minivolley all’under 14 femminile – dice -.

Puntiamo a superare il centinaio e sono certo che la collaborazione con Ipag Ramonda sarà fruttuosa sia dal punto di vista qualitativo, sia quantitativo. Quest’anno avremo anche una squadra maschile, settore che stava sparendo per mancanza di punti di riferimento nell’Est veronese.

Abbiamo coinvolto le squadre limitrofe e così siamo riusciti a mettere in piedi una formazione under 13 tra Soave, San Bonifacio e Tregnago. Per quanto riguarda il fronte femminile avremo in gara per il campionato una squadra under 13 e una 14. Inoltre potremo contare su un team under 12 misto.

Nei prossimi anni puntiamo a completare il quadro delle giovanili, aumentando ulteriormente il numero dei tecnici. Sono fiducioso perché c’è un’ottima risposta delle famiglie: continuo a ricevere chiamate di persone che vogliono approcciarsi al mondo della pallavolo”.

Soave, 10 settembre 2022 –