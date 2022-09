Come prepararlo, come berlo – Presentazione del libro di Ettore Molon

Venerdì 23 settembre – ore 17.30 – Biblioteca Internazionale “La Vigna” | contra’ Porta S. Croce, 3 – Vicenza

Venerdì 23 settembre alle ore 17.30 si terrà alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” la presentazione del libro “Slow Spritz. Come prepararlo, come berlo” (Ronzani Editore 2022) di Ettore Molon, architetto-gourmet vicentino. Si tratta di un delizioso trattatello con prefazione di Stefano Ferrio, un viaggio alla scoperta di uno dei cocktail più famosi al mondo.

IL LIBRO DI ETTORE MOLON

– Slow Spritz. Come prepararlo, come berlo

Ronzani Editore 2022

Perché se in internet e sulle etichette delle bottiglie tutti ne danno la ricetta – quella vera, quella originale dello spritz – in giro non si beve più uno spritz decente neanche a pagarlo oro? Semplice, perché la ricetta non esiste.

Lo spritz non è un cocktail da farmacia, e nemmeno un long drink. Il cocktail è il modo di bere tipico della cultura globale. Lo spritz ha invece un carattere glocal.

La parte globale è rappresentata dai bitter e aperitivi oramai mondiali, mentre l’elemento locale è costituito dalla irriducibile individualità del vino, suo componente indispensabile.

Lo spritz fa parte della cultura dell’ombra, veneta, ma è un nome foresto pieno di consonanti. Il tempo dello spritz è un attimo di pausa, di sospensione e di attesa.

Fondamentale per la storia del moderno spritz è che il vino, dopo aver sposato l’acqua fin dai tempi antichi, ha incontrato a metà ‘800 il rosso del Bitter. Lo spritz soddisfa così anche la nostra sete di colore.

Una scorza di limone arrivato da lontano e lo spritz è servito. Ah! dimenticavamo lo spruzzo di seltz. Alziamo il calice, non resta che brindare. E se viene la pandemia speriamo che non tutte le feste porti via. Tanto l’osteria rinasce sempre.

E’ un nuovo incontro

(il primo di questa terza stagione) del ciclo LIBER&LECTIO, una serie di incontri culturali promossi dal Consiglio Scientifico della Biblioteca “La Vigna” su temi attuali, ma con radici antiche, a rispecchiare il prezioso patrimonio della Biblioteca, con opere che dal XV secolo arrivano ai giorni nostri.

L’appuntamento viene proposto come Living Lab del progetto europeo “Cities 2030” – Co-creating resilient and susTaInable food systEms towards FOOD2030”, a valere sul bando “FOOD 2030 – Potenziare le città come agenti di trasformazione del sistema alimentare”, nell’ambito del Programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020.

Il progetto, incentrato sui temi dell’economia circolare e della creazione di laboratori sull’urban food, si concluderà nel 2024. Coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, “Cities 2030” vede tra i partner il Comune di Vicenza e tra i partner associati la Biblioteca “La Vigna”.

INTERVENTI

Danilo Gasparini, Presidente del Consiglio scientifico della Bibl. Int. “La Vigna”

Mauro Passarin, Direttore del Servizio Attività Culturali del Comune di Vicenza

Ettore Molon, autore di Slow Spritz

Dialoga con l’autore il giornalista Stefano Ferrio, autore della prefazione al volume

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

