Dei due equipaggi portacolori del “gatto col casco” solo quello formato da Mettifogo e Florio vede il traguardo in seconda posizione di classe – Scuderia Palladio Historic: bicchiere mezzo pieno a San Martino

Passa agli archivi della Scuderia Palladio Historic anche l’edizione 2022 del Rallye San Martino Historique svoltosi nello scorso fine settimana con validità per il Trofeo Rally ACI Vicenza.

Due erano gli equipaggi della scuderia vicentina al via,

uno solo dei quali ha concluso la gara che è stata particolarmente complessa per via delle condizioni meteo con alternanza di pioggia e schiarite.

Per il presidente Mario Mettifogo e Gloria Florio, nuovamente con l’Autobianchi A112 Abarth Gruppo 2, il San Martino si è svolto senza particolari problemi e al termine delle sette prove in programma il duo ha conseguito una preziosa seconda posizione di classe, mantenuta fin dall’avvio di gara e che porta punti utili per rafforzare il primato di classe nel Trofeo.

Gara invece da dimenticare per il neo portacolori del “gatto col casco” Matteo Cegalin fermato dalla rottura del cambio dell’Alfa Romeo Alfetta GTV condivisa con Gilberto Scalco, mentre si trovava in terza posizione di classe dopo quattro prove speciali.

Menzione anche per Oscar Da Meda

che era impegnato al fianco di “Jangher” su BMW M3 iscritta coi colori di altra scuderia e ritirata dopo la quinta speciale.

Nel prossimo fine settimana ad Este (PD) è in programma lo Slalom Colli Euganei con validità tricolore; al via si schiera anche Giuliano Ongaro su Peugeot 205 GTI.

Vicenza, 14 settembre 2022

