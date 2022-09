Scomparsa dell’alpino Alberto Pieropan, il ricordo del sindaco

Alberto Pieropan “Un uomo di cultura e storia, ricercatore stimato a livello nazionale”

L’alpino Alberto Pieropan, ex capogruppo degli alpini di Monte Berico per nove anni, ex consigliere della sezione A.N.A. Monte Pasubio di Vicenza e attuale vicedirettore del periodico “Alpin fa grado”, è mancato ieri all’età di 73 anni.

Il sindaco di Vicenza ha voluto ricordarlo esprimendo cordoglio alla sua famiglia e a quella degli alpini.

“La scomparsa dell’alpino Alberto Pieropan lascia un grande vuoto perché è stata una figura molto importante per tanti anni, come capogruppo di Monte Berico e come consigliere della sezione Monte Pasubio dopo.

Figlio di un altro grande alpino vicentino, Gianni Pieropan, è stato un ricercatore ed uno storico molto apprezzato anche a livello nazionale, grazie alle sue frequenti collaborazioni con il consiglio nazionale dell’A.N.A. e al ruolo di referente del centro studi.

A lui si deve l’idea della biblioteca telematica degli alpini e le tante iniziative legate alla comunicazione social e streaming, attraverso le quali divulgava le sue ricerche, tra cui quelle legate alla figura di suo padre e al centenario del gruppo di Fara Vicentino avvenuto lo scorso anno.

Stava partecipando attivamente anche all’organizzazione degli eventi per il 100° anno di vita della sezione Monte Pasubio che cade quest’anno e che sarà un’occasione per ricordarlo nuovamente.

Alla sua famiglia e a quella degli alpini, le mie più sentite condoglianze”.