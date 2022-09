Schio: discussione vivace in Consiglio Comunale

Centro sociale Arcadia – La denuncia di Cioni, nella notte affissi in centro storico numerosi manifesti degli attivisti dell’estrema sinista: “Sono queste le finalità sociali e culturali del centro sociale?” – Schio: discussione vivace in Consiglio Comunale

Discussione vivace l’altra sera in consiglio comunale sull’affidamento tramite bando pubblico del capannone attualmente in uso dagli attivisti del centro sociale Arcadia.

La mozione dei consiglieri del centrodestra Alex Cioni e Luigi Santi

verteva sulla richiesta di un approfondimento sulle linee guida del bando da rinviare alle commissioni consiliari preposte, ma il bando nel frattempo era stato pubblicato rendendo la richiesta superata.

La querelle è rimasta in piedi visto che il capogruppo di SchioCittà Capoluogo ed esponente di Fratelli d’Italia Alex Cioni ha sottolineato che se il bando << tecnicamente è corretto >>, seppur con dei criteri che << guarda caso vanno ad agevolare le associazioni che compongono il centro sociale >>, la questione è prima di tutto politica.

<< Prevedere nel bando l’assegnazione dell’immobile per i prossimi 12 anni è stata una scelta scorretta perché vincola le prossime amministrazioni comunali che a riguardo potrebbero avere idee diverse sulla destinazione d’uso dello spazio comunale.

A maggior ragione se, come pensiamo, sarà l’estrema sinistra ad aggiudicarsi il bando >> – spiega il consigliere Cioni che assieme al consigliere Santi sarà lunedì sera in sopralluogo al capannone di via lago di Tovel.

Intanto lo stesso Cioni fa sapere che al termine del consiglio comunale ha intercettato degli attivisti del centro sociale intenti ad affiggere abusivamente dei manifesti sul muro della biblioteca. Altri manifesti sono comparsi nella notte in altri punti del centro storico.

<< Curioso che dei bravi ragazzi impegnati nel sociale, come hanno più volte spiegato all’unisono i consiglieri del centrosinistra e della maggioranza, si divertano a deturpare la città con dei manifesti che tra l’altro raffigurano un teppista mentre lancia una bomba molotov.

Sarebbero queste le finalità sociali e culturali a cui l’Amministrazione Orsi stava pensando regalando lo spazio pubblico nuovamente agli estremisti di sinistra? >> – si chiede retoricamente il consigliere comunale.

Sintesi dell’intervento in consiglio comunale (clicca qui)

BLOG: http://alexcioni.blogspot.com/