Schio: denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella mattinata del 14 settembre 2022 i militari della Stazione Carabinieri di Recoaro Terme, avvalendosi del supporto della Compagnia Carabinieri di Schio, hanno dato esecuzione a un “Decreto di perquisizione personale e locale” emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza in relazione ad attività di spaccio di stupefacenti.

L’attività di Polizia Giudiziaria ha riguardato un cittadino italiano classe 2001 residente a Schio, il quale, in base alle indagini svolte, è risultato essere coinvolto a vario titolo in attività di cessioni di stupefacenti.

Nel frangente delle operazioni i militari dell’Arma hanno rinvenuto occultati nel bagno e nella camera da letto due sacchetti contenenti un totale di gr. 49 di marijuana nonché un bilancino di precisione.

L’uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla competente Procura berica.

Si precisa che tutte le attività poste in essere dai militari operanti ed il conseguente deferimento in stato di libertà sono provvedimenti adottati d’iniziativa da parte degli stessi militari procedenti e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Compagnia di Valdagno